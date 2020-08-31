После протестов в Цхинвале: Правительство Южной Осетии оказалось в отставке

Очередная отставка в Южной Осетии. Там президент распустил правительство. Чему предшествовали акции протеста и череда громких отставок.

Обязанности главы правительства республики пока будет выполнять вице-премьер Геннадий Бекоев.

В Южной Осетии всё началось с гибели после избиения заключённого Инала Джабиева, которого задержали по подозрению в попытке убийства главы МВД. Вскоре после смерти мужчины президент республики отстранил от дел главу МВД. Прокуратура расследует уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".

На фоне этих событий в стране начались массовые протесты. Накануне в Южной Осетии подал в отставку председатель правительства Эрик Пухаев. Как сообщил сам чиновник, своё решение он считает "обдуманным и правильным".

В обращении к народу Пухаев отметил, что был на акции граждан, собравшихся в Цхинвале, и услышал требование об отставке правительства.

"Я принимаю это решение. Я обдумал и считаю, что это будет правильно", - говорится в сообщении южноосетинского премьера.