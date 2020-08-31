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После протестов в Цхинвале: Правительство Южной Осетии оказалось в отставке
31 августа 2020, 12:05 • 63 • В мире
Президент Южной Осетии отправил в отставку правительство. Об этом говорится в официальном указе. Такому решению предшествовали протесты жителей Цхинвала.
Очередная отставка в Южной Осетии. Там президент распустил правительство. Чему предшествовали акции протеста и череда громких отставок.
Обязанности главы правительства республики пока будет выполнять вице-премьер Геннадий Бекоев.
В Южной Осетии всё началось с гибели после избиения заключённого Инала Джабиева, которого задержали по подозрению в попытке убийства главы МВД. Вскоре после смерти мужчины президент республики отстранил от дел главу МВД. Прокуратура расследует уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".
На фоне этих событий в стране начались массовые протесты. Накануне в Южной Осетии подал в отставку председатель правительства Эрик Пухаев. Как сообщил сам чиновник, своё решение он считает "обдуманным и правильным".
В обращении к народу Пухаев отметил, что был на акции граждан, собравшихся в Цхинвале, и услышал требование об отставке правительства.
"Я принимаю это решение. Я обдумал и считаю, что это будет правильно", - говорится в сообщении южноосетинского премьера.
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