После протестов президент Казахстана поедет за границу. Первый визит - в Россию

После январских протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не покидал страну. Стало известно, что он запланировал поездку за границу. Его первый рабочий визит - в Россию.

Пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали на своей странице в Facebook сообщил о запланированном визите Касым-Жомарта Токаева в Россию. Поездка будет двухдневной.

"10-11 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина совершит краткосрочный рабочий визит в Российскую Федерацию", - сказано в посте.

10 февраля намечена встреча Путина и Токаева, 11 февраля президент Казахстана проведёт переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Для этого Токаев посетит Казань.

В Кремле подтвердили эту информацию. Президенты России и Казахстана намерены обсудить союзнические отношения между странами, интеграционное сотрудничество, а также ряд международных проблем.