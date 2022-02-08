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После протестов президент Казахстана поедет за границу. Первый визит - в Россию
08 февраля 2022, 22:45 • 28 • Политика
После январских протестов президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не покидал страну. Стало известно, что он запланировал поездку за границу. Его первый рабочий визит - в Россию.
Пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали на своей странице в Facebook сообщил о запланированном визите Касым-Жомарта Токаева в Россию. Поездка будет двухдневной.
"10-11 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Владимира Путина совершит краткосрочный рабочий визит в Российскую Федерацию", - сказано в посте.
10 февраля намечена встреча Путина и Токаева, 11 февраля президент Казахстана проведёт переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Для этого Токаев посетит Казань.
В Кремле подтвердили эту информацию. Президенты России и Казахстана намерены обсудить союзнические отношения между странами, интеграционное сотрудничество, а также ряд международных проблем.
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