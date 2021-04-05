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После профилактической беседы в полиции: жителя Новосибирской области подозревают в убийстве жены
05 апреля 2021, 18:05 • 125 • В России
Жителю Новосибирской области Александру Фомичёву, арестованному по подозрению в убийстве своей жены, пока не предъявлены обвинения. Об этом RT сообщила его адвокат Ольга Калинкина. По версии следствия, Фомичёв зарезал женщину после возвращения из отделения полиции, куда его забрали из-за её жалобы на угрозы убийством со стороны мужа. Следственный комитет также возбудил уголовное дело в отношении полицейского: он не отреагировал на звонок соседки семьи о том, что в квартире Фомичёвых слышны крики о помощи.
© Фото из личного архива
Следствие до сих пор не предъявило обвинения 40-летнему Александру Фомичёву из города Бердск, подозреваемому в убийстве 29-летней жены. Как пояснила RT его адвокат Ольга Калинкина, следствие «только началось» и пока Александр проходит по делу как подозреваемый (ч. 1 ст. 105 УК РФ). При этом 31 марта Бердский городской суд отправил его под стражу на два месяца.
Напомним, 29 марта, около 5:30 утра 29-летняя жительница Бердска Мария Фомичёва позвонила в полицию и сообщила, что её муж угрожает её убить. Дежурный принял звонок и направил к дому Фомичёвых патрульно-постовую службу.
Как сообщает следственное управление СКР по Новосибирской области, правоохранители доставили 40-летнего Александра Фомичёва в отдел полиции, «где с ним была проведена профилактическая беседа». После этого оперативный дежурный отпустил Фомичёва из отделения.
В 8 часов утра в полицию позвонила соседка Фомичёвых и сказала, что в их квартире слышны крики и женщина зовёт на помощь. На этот раз оперативный дежурный не стал отправлять на место полицейских. В результате Александр Фомичёв убил жену и ранил в лицо своего 60-летнего отца, который пытался его остановить. Двух малолетних детей Фомичёвых в этот момент дома не было: бабушка отвела их в детский садик.
Мария Фомичёва умерла на месте, её мужа задержали там же, в квартире. Местные СМИ сообщают, что в то утро мужчина был пьян. Адвокат Ольга Калинкина не стала комментировать сообщения о том, что Фомичёв в момент совершения преступления был нетрезв, поскольку «эта информация относится к тайне следствия».
«Думали, что всё хорошо»
По данным RT, Мария родилась и выросла в Казахстане. Затем она переехала в Барнаул, где училась в Алтайском государственном колледже на заочном отделении по специальности «Организация обслуживания общественного питания».
К тому времени она уже жила с Александром, они растили двух детей.
В 2017 году Фомичёвы переехали в Новосибирскую область в Бердск. Вместе с детьми они жили в одной квартире с родителями Александра.
По данным местных СМИ, мужчина работал вахтовым методом в Красноярске на золотодобывающем карьере. Эту информацию журналистам подтвердил брат убитой девушки Василий Пампухин.
По его словам, в семье постоянно происходили конфликты на почве ревности: Александр подозревал, что у жены есть другой мужчина. Соседка Фомичёвых, которая живёт этажом ниже, рассказала, что не раз видела Александра пьяным.
Халатность сотрудников полиции
Марию похоронили 31 марта. У пары остались двое малолетних детей, которые вместе с бабушкой и дедушкой живут в той же квартире. По словам Василия Пампухина, дети не знают, что именно произошло с родителями.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейского Патрульно-постовой службы отдела МВД по Бердску. Мужчину подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).
По версии следствия, полицейский не отреагировал на второй звонок из дома, где жили Фомичёвы, и не отправил на место дежурный отряд.
«В результате халатных действий полицейского преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно, 29-летняя женщина была убита в собственной квартире», — сообщили в ведомстве.
Начальник управления МВД по Новосибирской области Андрей Кульков потребовал провести служебную проверку в отношении полицейских, которые провели с Фомичёвым профилактическую беседу, а затем отпустили домой. Если вина сотрудников будет установлена, они понесут наказание в соответствии с Уголовным кодексом, а руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, отметили в ведомстве.
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