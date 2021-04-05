После профилактической беседы в полиции: жителя Новосибирской области подозревают в убийстве жены

Жителю Новосибирской области Александру Фомичёву, арестованному по подозрению в убийстве своей жены, пока не предъявлены обвинения. Об этом RT сообщила его адвокат Ольга Калинкина. По версии следствия, Фомичёв зарезал женщину после возвращения из отделения полиции, куда его забрали из-за её жалобы на угрозы убийством со стороны мужа. Следственный комитет также возбудил уголовное дело в отношении полицейского: он не отреагировал на звонок соседки семьи о том, что в квартире Фомичёвых слышны крики о помощи.

Следствие до сих пор не предъявило обвинения 40-летнему Александру Фомичёву из города Бердск, подозреваемому в убийстве 29-летней жены. Как пояснила RT его адвокат Ольга Калинкина, следствие «только началось» и пока Александр проходит по делу как подозреваемый (ч. 1 ст. 105 УК РФ). При этом 31 марта Бердский городской суд отправил его под стражу на два месяца.

«Мой клиент был допрошен в качестве подозреваемого, на этих допросах он признал вину, но обвинений ему не предъявили. Александр сам вызвал полицию на место происшествия, когда понял, что Мария не дышит. Это трагедия для всех сторон: и для потерпевших, и для самого Александра», — сказала адвокат.

Напомним, 29 марта, около 5:30 утра 29-летняя жительница Бердска Мария Фомичёва позвонила в полицию и сообщила, что её муж угрожает её убить. Дежурный принял звонок и направил к дому Фомичёвых патрульно-постовую службу.

Как сообщает следственное управление СКР по Новосибирской области, правоохранители доставили 40-летнего Александра Фомичёва в отдел полиции, «где с ним была проведена профилактическая беседа». После этого оперативный дежурный отпустил Фомичёва из отделения.

В 8 часов утра в полицию позвонила соседка Фомичёвых и сказала, что в их квартире слышны крики и женщина зовёт на помощь. На этот раз оперативный дежурный не стал отправлять на место полицейских. В результате Александр Фомичёв убил жену и ранил в лицо своего 60-летнего отца, который пытался его остановить. Двух малолетних детей Фомичёвых в этот момент дома не было: бабушка отвела их в детский садик.

Мария Фомичёва умерла на месте, её мужа задержали там же, в квартире. Местные СМИ сообщают, что в то утро мужчина был пьян. Адвокат Ольга Калинкина не стала комментировать сообщения о том, что Фомичёв в момент совершения преступления был нетрезв, поскольку «эта информация относится к тайне следствия».

«Думали, что всё хорошо»

По данным RT, Мария родилась и выросла в Казахстане. Затем она переехала в Барнаул, где училась в Алтайском государственном колледже на заочном отделении по специальности «Организация обслуживания общественного питания».

К тому времени она уже жила с Александром, они растили двух детей.

«Мария была хорошая, общительная, серьёзная. Муж ей помогал с учёбой, но уже тогда, как мне кажется, ревновал. Однажды мы с Машей были в общей компании друзей, засиделись, и ей пришлось объясняться с мужем по телефону, почему она задержалась. Мы доказывали, что она не где-то ещё, а с нами, — рассказала RT бывшая однокурсница Марии. — Но про мужа ничего плохого она нам не говорила, поэтому мы думали что всё хорошо: криков и угроз от него мы не слышали».

В 2017 году Фомичёвы переехали в Новосибирскую область в Бердск. Вместе с детьми они жили в одной квартире с родителями Александра.

По данным местных СМИ, мужчина работал вахтовым методом в Красноярске на золотодобывающем карьере. Эту информацию журналистам подтвердил брат убитой девушки Василий Пампухин.

По его словам, в семье постоянно происходили конфликты на почве ревности: Александр подозревал, что у жены есть другой мужчина. Соседка Фомичёвых, которая живёт этажом ниже, рассказала, что не раз видела Александра пьяным.

Халатность сотрудников полиции

Марию похоронили 31 марта. У пары остались двое малолетних детей, которые вместе с бабушкой и дедушкой живут в той же квартире. По словам Василия Пампухина, дети не знают, что именно произошло с родителями.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении полицейского Патрульно-постовой службы отдела МВД по Бердску. Мужчину подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ).

По версии следствия, полицейский не отреагировал на второй звонок из дома, где жили Фомичёвы, и не отправил на место дежурный отряд.

«В результате халатных действий полицейского преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно, 29-летняя женщина была убита в собственной квартире», — сообщили в ведомстве.

Начальник управления МВД по Новосибирской области Андрей Кульков потребовал провести служебную проверку в отношении полицейских, которые провели с Фомичёвым профилактическую беседу, а затем отпустили домой. Если вина сотрудников будет установлена, они понесут наказание в соответствии с Уголовным кодексом, а руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности, отметили в ведомстве.