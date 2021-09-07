После приговора белорусскому оппозиционеру Порошенко обратился к Зеленскому

После того, как суд в Минске приговорил к лишению свободы оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака экс-президент Украины Пётр Порошенко обратился к действующему главу государства Владимиру Зеленскому.

Он призвал Зеленского не поддерживать Колесникову, поскольку сам "движется протоптанной дорогой господина Лукашенко". Во время заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций Порошенко заявил о том, что политическое поведение Зеленского "с преследованием оппозиции, со всеми своими вагнерами, чаусами, трухиными, зеленкой", а также "несамостоятельные правоохранительные органы, преследующие оппозицию" напоминает ему белорусского президента.

Стоит отметить, что такие слова от Порошенко звучат особенно сюрреалистично, учитывая то, как зарекомендовал себя экс-президент во времена правления. На Украине и за её пределами многие запомнили Порошенко, как "Петю кровавого" из-за жестокости по отношению к жителям Донбасса, политическим оппонентам и просто неугодным лицам. Множество преступлений бывшего президента по сей день покрыты тайной и даже не расследуются.