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После приговора белорусскому оппозиционеру Порошенко обратился к Зеленскому

07 сентября 2021, 12:05  •  236 • Политика
После того, как суд в Минске приговорил к лишению свободы оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака экс-президент Украины Пётр Порошенко обратился к действующему главу государства Владимиру Зеленскому.
Он призвал Зеленского не поддерживать Колесникову, поскольку сам "движется протоптанной дорогой господина Лукашенко". Во время заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций Порошенко заявил о том, что политическое поведение Зеленского "с преследованием оппозиции, со всеми своими вагнерами, чаусами, трухиными, зеленкой", а также "несамостоятельные правоохранительные органы, преследующие оппозицию" напоминает ему белорусского президента.
Стоит отметить, что такие слова от Порошенко звучат особенно сюрреалистично, учитывая то, как зарекомендовал себя экс-президент во времена правления. На Украине и за её пределами многие запомнили Порошенко, как "Петю кровавого" из-за жестокости по отношению к жителям Донбасса, политическим оппонентам и просто неугодным лицам. Множество преступлений бывшего президента по сей день покрыты тайной и даже не расследуются.

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