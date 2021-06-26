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После предательства США в Польше заявили о выгоде от "Северного потока - 2"
26 июня 2021, 01:05 • 96 • Политика
Польша признала провал агрессивной политики против "Северного потока - 2" и выгоду от запуска газопровода.
Протест Польши против газопровода "Северный поток - 2" не имел экономического смысла, власти страны лишь хотели выслужиться перед США. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.
Журналисты напоминают, что Варшава вступала в борьбу с "Северным потоком - 2" под предлогом, что Европа может впасть в зависимость от русского газа. Однако если задуматься над этим утверждением, то оно не имеет ни малейшего смысла.
- пишет Myśl Polska.
Почему же тогда Польша так яростно боролась с "Северным потоком - 2", задаётся вопросом издание. Затем тут же отвечает на него: чтобы угодить США. Однако никаких шансов добиться успеха у Варшавы не было, уверены журналисты.
- констатирует Myśl Polska.
Издание добавляет, что США в очередной раз предали Польшу, потому что Белому дому плевать на поляков. Но с другой стороны, возможно, это и к лучшему, так как запуск "Северного потока - 2" позволит покупать русский газ по более выгодной цене, резюмирует Myśl Polska.
- цитирует Nation News комментарии русских пользователей.
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