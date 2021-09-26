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После предательства Макрона: Мали просят помощи у ЧВК "Вагнера"

26 сентября 2021, 11:40  •  124 • Политика
Фото: Julien Mattia/ ZUMAPRESS.com/ www.globallookpress.com
Французы не предупредили малийцев о прекращении боевой миссии в стране
Франция бросила Мали, поэтому власти были вынуждены искать других партнеров, способных помочь в обеспечении безопасности государства. Так объяснил решение заключить контракт с российской ЧВК "Вагнера" малийский премьер-министр Шогель Кокалла Майга. 
Ранее французский президент Эммануэль Макрон объявил о решении завершить антитеррористическую операцию "Бахран", изменив модель военного присутствия в регионе Сахеля. После Сергей Лавров заявил, что малийские власти обратились к частной военной компании для помощи в борьбе с терроризмом. При этом официальная Москва к этому отношения не имеет. 
Как передает РИА "Новости", во время выступления на Генассамблее ООН премьер Мали заявил, что Франция решила прекратить военную операцию в одностороннем порядке, не уведомив об этом ни правительство страны, ни ООН. 
"Новая ситуация, складывающаяся в связи с завершением операции "Бархан", которая поставила Мали перед свершившимся фактом и привела к тому, что нас как будто бы выбросили на полпути", – отметил Майга. 
Благодаря сотрудничеству с российской ЧВК они намереваются "заполнить пустоту", которая возникнет после ухода французских войск. 
К слову, ранее похожая ситуация произошла и с самой Францией. Австралия без предварительного уведомления рассторгла военный контракт со страной, вступив в новый военный союз AUKUS вместе с США и Великобританией. Подобное французские власти расценили как предательство, отозвав послов из стран.
Однако после беседы Макрона и Байдена по телефону, французская сторона решила вернуть собственного дипломата в США. 

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