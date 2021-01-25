После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы террористов"

Автор WarGonzo, военный корреспондент Семён Пегов в телеграм-канале проекта рассказал о применении украинскими военными ударного беспилотника с самодельным взрывным устройством, начинённым поражающими элементами. Как подчеркнул Пегов, "ВСУ используют приёмы террористов ИГИЛ*".

"ВСУ применили ударный беспилотник с самодельным взрывным устройством, начинённым поражающими элементами. В результате удара погиб солдат армии ДНР. Такие самоделки использовали террористы ИГИЛ* в Сирии для поражения живой силы противника".

Кроме того, Пегов поделился видеоверсией специального включения корреспондента проекта WarGonzo Дмитрия Астраханя, который рассказывает о ситуации с передовой под Донецком. Обстрелу, как отметил Астрахань, подвергся посёлок Михайловка. Подобные методы ВСУ используют не первый раз. Один из защитников Донбасса рассказал, что украинские военные применяют такие беспилотники, поскольку ОБСЕ не фиксируют подобные атаки. То есть для ВСУ это безопасно с точки зрения вероятной ответственности.

*ИГИЛ (ИГ, Исламское государство - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).