После потерь в Сирии от Эрдогана отвернулась армия? Президент Турции под шквалом критики от своих же военных - источник

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подвергся жёсткой критике со стороны командования турецкой армии из-за огромных потерь среди турецких военных и большого количества потерянной техники, включая новейший ударный БПЛА Anka-S стоимостью в несколько миллионов долларов. Об этом заявил турецкий экс-адмирал Тюркер Эртюрк.

Речь идёт о последствиях авиаударов по террористам в сирийской провинции Идлиб, жертвами которых стали турецкие военные. Причиной этого стала открытая военная поддержка боевиков со стороны Анкары.

"Это невыгодно для нашей страны - работать против сирийского центрального правительства и нести груз империалистической опосредованной войны", - цитирует слова турецкого экс-адмирал Тюркера Эртюрка портал Free News.

По информации издания, турецкое командование обвиняет Эрдогана в неспособности обеспечить безопасность турецких войск в Сирии. Отмечается, что в некоторых местах это вылилось даже в акции протеста.