|
После потерь в Сирии от Эрдогана отвернулась армия? Президент Турции под шквалом критики от своих же военных - источник
04 марта 2020, 20:35 • 34 • Политика
Турецкие военные на грани бунта из-за потерь в Сирии. На Эрдогана обрушился шквал критики со стороны собственного военного командования. "Это невыгодно для нашей страны - работать против сирийского центрального правительства и нести груз империалистической опосредованной войны", - заявил турецкий экс-адмирал Тюркер Эртюрк.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подвергся жёсткой критике со стороны командования турецкой армии из-за огромных потерь среди турецких военных и большого количества потерянной техники, включая новейший ударный БПЛА Anka-S стоимостью в несколько миллионов долларов. Об этом заявил турецкий экс-адмирал Тюркер Эртюрк.
Речь идёт о последствиях авиаударов по террористам в сирийской провинции Идлиб, жертвами которых стали турецкие военные. Причиной этого стала открытая военная поддержка боевиков со стороны Анкары.
По информации издания, турецкое командование обвиняет Эрдогана в неспособности обеспечить безопасность турецких войск в Сирии. Отмечается, что в некоторых местах это вылилось даже в акции протеста.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
34
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 марта 2020, 00:35
|
28 февраля 2020, 20:09
|
27 февраля 2020, 08:24
|
01 марта 2020, 07:39
|
28 февраля 2020, 03:54
|
02 марта 2020, 14:35
|
02 марта 2020, 03:24