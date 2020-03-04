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После потерь в Сирии от Эрдогана отвернулась армия? Президент Турции под шквалом критики от своих же военных - источник

04 марта 2020, 20:35  •  34 • Политика
Турецкие военные на грани бунта из-за потерь в Сирии. На Эрдогана обрушился шквал критики со стороны собственного военного командования. "Это невыгодно для нашей страны - работать против сирийского центрального правительства и нести груз империалистической опосредованной войны", - заявил турецкий экс-адмирал Тюркер Эртюрк.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подвергся жёсткой критике со стороны командования турецкой армии из-за огромных потерь среди турецких военных и большого количества потерянной техники, включая новейший ударный БПЛА Anka-S стоимостью в несколько миллионов долларов. Об этом заявил турецкий экс-адмирал Тюркер Эртюрк.
Речь идёт о последствиях авиаударов по террористам в сирийской провинции Идлиб, жертвами которых стали турецкие военные. Причиной этого стала открытая военная поддержка боевиков со стороны Анкары.
"Это невыгодно для нашей страны - работать против сирийского центрального правительства и нести груз империалистической опосредованной войны", - цитирует слова турецкого экс-адмирал Тюркера Эртюрка портал Free News.
По информации издания, турецкое командование обвиняет Эрдогана в неспособности обеспечить безопасность турецких войск в Сирии. Отмечается, что в некоторых местах это вылилось даже в акции протеста.

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