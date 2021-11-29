После поставок Bayraktar Эрдоган пообещал принести мир в Донбасс

После поставок турецких беспилотников Bayraktar на Украину, которая уже успела похвастаться ударами по Донбассу, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности принести мир в Донбасс.

По словам Эрдогана, он готов стать посредником между Россией и Украиной, чтобы принести мир в Донбасс.

"Мы за мир в регионе", - сказал он турецким журналистам.

Он отметил, что турецкие власти "много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным". По словам Эрдогана, он готов выступить посредником и провести переговоры как с Украиной, так и с Москвой.

"Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса", - сказал он.

При этом стоит напомнить, что Москва не раз заявляла о том, что не является стороной конфликта в Донбассе, и призывала Киев провести переговоры с представителями народных республик Донбасса. Однако эта рекомендация России каждый раз оставалась неуслышанной в Киеве.

Кроме того, напомним о поставках турецких беспилотников Bayraktar на Украину, которые уже были применены в Донбассе. Ранее специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в интервью для канала Царьград прокомментировал сообщения источников CNN, которые заявили, что в администрации президента США Джо Байдена думают о переброске на Украину военных инструкторов и новых партий вооружения и оборудования. Он отметил, что на Украине на постоянной основе тренируют украинскую армию американские, канадские, британские, испанские, польские, литовские и другие инструкторы.

"Необходимые навыки для оперирования определёнными типами вооружения бойцам ВСУ преподают отдельные инструкторы, которые специализируются на определённых типах вооружения. Если речь идёт об ударных беспилотных системах Bayraktar, то это турецкие инструкторы, которые работают в пунктах дислокации этих беспилотников. Если речь о Javelin, то это, как правило, американские и канадские инструкторы", - сказал он.

На фоне этого заявления Эрдогана о мире в Донбассе звучат довольно странно.