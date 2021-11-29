Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский объявил войну России
Круче всего. Одна неосторожная фраза Зеленского испортила 5-часовое выступление
"Вот тебе Вова и госпереворот": Янукович начал борьбу за президентское к...
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "ру...
Главная / Политика

После поставок Bayraktar Эрдоган пообещал принести мир в Донбасс

29 ноября 2021, 16:40  •  110 • Политика
После поставок турецких беспилотников Bayraktar на Украину, которая уже успела похвастаться ударами по Донбассу, президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о готовности принести мир в Донбасс.
По словам Эрдогана, он готов стать посредником между Россией и Украиной, чтобы принести мир в Донбасс.
"Мы за мир в регионе", - сказал он турецким журналистам.
Он отметил, что турецкие власти "много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным". По словам Эрдогана, он готов выступить посредником и провести переговоры как с Украиной, так и с Москвой.
"Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса", - сказал он.
При этом стоит напомнить, что Москва не раз заявляла о том, что не является стороной конфликта в Донбассе, и призывала Киев провести переговоры с представителями народных республик Донбасса. Однако эта рекомендация России каждый раз оставалась неуслышанной в Киеве.
Кроме того, напомним о поставках турецких беспилотников Bayraktar на Украину, которые уже были применены в Донбассе. Ранее специальный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в интервью для канала Царьград прокомментировал сообщения источников CNN, которые заявили, что в администрации президента США Джо Байдена думают о переброске на Украину военных инструкторов и новых партий вооружения и оборудования. Он отметил, что на Украине на постоянной основе тренируют украинскую армию американские, канадские, британские, испанские, польские, литовские и другие инструкторы.
"Необходимые навыки для оперирования определёнными типами вооружения бойцам ВСУ преподают отдельные инструкторы, которые специализируются на определённых типах вооружения. Если речь идёт об ударных беспилотных системах Bayraktar, то это турецкие инструкторы, которые работают в пунктах дислокации этих беспилотников. Если речь о Javelin, то это, как правило, американские и канадские инструкторы", - сказал он.
На фоне этого заявления Эрдогана о мире в Донбассе звучат довольно странно.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



110
Источник
Похожие новости
29 ноября 2021, 01:30
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "План Путина - не умереть со смеху"
29 ноября 2021, 03:15
Эксперт: У Зеленского не будет восьми часов на подготовку к войне с Россией
29 ноября 2021, 09:05
После нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян
29 ноября 2021, 12:35
Китайский инвестор советует Киеву не применять силу и вернуть $4,5 млрд
29 ноября 2021, 03:15
Киев не против стрельбы по "оккупантам". Чем провинился журналист Бутусов?
29 ноября 2021, 06:45
Политолог: Германия может прекратить поддержку "горячих голов" в Киеве
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 ноября 2021, 01:30
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "План Путина - не умереть со смеху"
27 ноября 2021, 13:20
Болгарской пословицы хватило, чтобы описать политику Украины и терпение русского медведя
24 ноября 2021, 20:00
Жестокая правда о ковиде: что пытаются скрыть
23 ноября 2021, 03:10
Пушков оценил возможное прекращение поставок газа Молдавии
28 ноября 2021, 16:10
Польша согласилась на условие Лукашенко по мигрантам
26 ноября 2021, 14:35
Не сдадите Украину, будет война: Путин поставил Байдену ультиматум - The Guardian
23 ноября 2021, 04:55
США готовят военный "подарок" Украине - СМИ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.