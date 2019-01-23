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После постановки С-300 на дежурство сирийцы начнут сбивать самолеты Израиля – эксперт

23 января 2019, 15:39  •  80 • Политика
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал Царьграду заявление официального Дамаска о возможности удара по Израилю в случае, если Тель-Авив будет продолжать удары своих ВВС по территории Сирии. По его словам, постановка на боевое дежурство комплексов С-300 повлечет за собой уничтожение атакующих Сирию самолетов Израиля, в том числе над территорией Ливана или самого еврейского государства.
При этом, разумеется, необходимо использовать дипломатические инструменты для того, чтобы убедить Израиль в необходимости прекратить свои удары, отметил эксперт. Однако когда комплексы С-300 будут поставлены на боевое дежурство сирийских ПВО, скорее всего, они начнут сбивать израильские самолеты, считает он.
"Потому что если самолеты израильских ВВС будут запускать ракеты по территории Сирии, сирийские ПВО вправе отвечать и наказывать агрессора", - считает эксперт.
Израиль фактически сейчас провоцирует Сирию на боевой конфликт, подчеркивает Леонков.
"Если мы уберем ту занавеску, которой машет Израиль перед мировым сообществом, что он на территории Сирии борется с агрессивным Ираном, уничтожает объекты, склады, гибнут иранские военнослужащие, то на самом деле всё не так. Если мы всё это уберем, то выяснится, что это необъявленная война Израиля против Сирии. Израиль стреляет боевыми ракетами по территории Сирии, особенно в зону международного аэропорта, который находится в Дамаске. При этом подвергая риску не только мирных граждан Сирии, но и пассажиров тех гражданских лайнеров, которые могут оказаться во время атаки этих ракет, которые запускает Израиль не только с борта своих самолетов, но еще с наземных комплексов класса "земля – земля". Последние атаки, которые делал Израиль по Дамаску, по объектам в районе аэропорта, говорят о том, что там применяются не только авиационные боеприпасы, ракеты и бомбы, но и ракеты наземного базирования. То есть, на самом деле, если бы там не было иранцев, это было бы просто агрессией одной страны против другой", - отметил эксперт.
Сирия сейчас ослаблена войной, которая велась на ее территории несколько лет. И поэтому понятно, что Сирия не заинтересована в том, чтобы развязывать глобальный конфликт с Израилем. Но то, что творит Израиль, должно быть каким-либо образом остановлено, заключает Леонков.

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