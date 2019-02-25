После послания Путина СК открыл горячую линию для бизнесменов

После послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию СК открыл горячую линию для бизнесменов, которые могут пожаловаться на давление.

Следственный комитет России по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина открыл линию для приема жалоб граждан, посвященных давлению на бизнес. Об этом сообщила пресс-служба СК.

О проблемах можно сообщать круглосуточно по телефону 8 (495) 986-78-18, после чего сообщения будут передаваться в профильные подразделения центрального аппарата Следственного комитета. Более того, Бастрыкин готов лично встретиться с предпринимателями, которые могут к нему обраться по вопросам, связанным с расследованием уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

"Все принятые сообщения передаются в профильное подразделение центрального аппарата СК России для оперативного рассмотрения и реагирования", - указано в заявлении.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил о том, что добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей и чувствовать угрозу.

Сейчас около 45% возбужденных уголовных дел в отношении предпринимателей прекращаются, не доходя до суда. Это говорит о том, что они возбуждались по "непонятным соображениям".

"В результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается, в этой связи в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу", - пояснил глава государства.