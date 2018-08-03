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После посещения Крыма и Донбасса 740 иностранцам запретили въезд на территорию Украины

03 августа 2018, 16:39  •  68 • Украина
Сотрудники Госпогранслужбы запретили въезд на территорию Украины 740 иностранцам за посещение территории Крыма, Донецкой и Луганской области без согласия украинского Министерства внутренних дел.
 
© Global Look Press
 

Об этом говорится в сообщении на сайте МВД Украины.

Им запрещён въезд в страну на три года.

Отмечается, что статья о нарушение порядка въезда и выезда распространяется не только на лица из других государств, но и на граждан Украины.

Как стало известно ранее, в погранслужбе Украины заявили, что в страну не пустили лидера группы «Сурганова и оркестр» Светлану Сурганову.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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