После попытки выгнать всех русских из Степанакерта началась бомбёжка

В Азербайджане заранее празднуют победу в боях за город Шуша в Нагорном Карабахе. СМИ утверждают, что из-за побед Баку из региона отзывают "всех российских корреспондентов". Что происходит в реальности, рассказал военкор Юрий Котенок.

По его информации, азербайджанские СМИ распространяют фейк о том, что русским журналистам приказано в течение 32 часов покинуть Карабах. Потому что азербайджанская армия вот-вот возьмёт сначала Шушу, а потом и Степанакерт.

Меж тем находящийся в Шуше военкор Семён Пегов сообщил каналу "Военкор Котенок", что попытки азербайджанских военных взять город пресекаются мощным артиллерийским огнём.

У н. п. Каринтак уничтожена группа турецко-бакинских боевиков численностью около 30 чел. Ещё один штурмовой отряд численностью до роты блокирован в ущелье, по нему наносит удары артиллерия. Всё в процессе, - цитирует Котенок сообщение Пегова на своём Telegram-канале.

Тем временем в столице Карабаха, Степанакерте, снова воет воздушная тревога. По городу ведётся огонь из артиллерийских орудий. Слышны мощные взрывы, сообщает Telegram-канал ANNA-NEWS.