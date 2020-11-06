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После попытки выгнать всех русских из Степанакерта началась бомбёжка
06 ноября 2020, 00:15 • 178 • Политика
Азербайджанские СМИ сообщили, что из Карабаха отозвали всех русских журналистов после боёв под городом Шуша. В свою очередь военкоры сообщают об отбитой атаке и мощном обстреле Степанакерта.
В Азербайджане заранее празднуют победу в боях за город Шуша в Нагорном Карабахе. СМИ утверждают, что из-за побед Баку из региона отзывают "всех российских корреспондентов". Что происходит в реальности, рассказал военкор Юрий Котенок.
По его информации, азербайджанские СМИ распространяют фейк о том, что русским журналистам приказано в течение 32 часов покинуть Карабах. Потому что азербайджанская армия вот-вот возьмёт сначала Шушу, а потом и Степанакерт.
Меж тем находящийся в Шуше военкор Семён Пегов сообщил каналу "Военкор Котенок", что попытки азербайджанских военных взять город пресекаются мощным артиллерийским огнём.
Тем временем в столице Карабаха, Степанакерте, снова воет воздушная тревога. По городу ведётся огонь из артиллерийских орудий. Слышны мощные взрывы, сообщает Telegram-канал ANNA-NEWS.
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