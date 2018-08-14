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После покушения на Мадуро Венесуэла ждет от США исполнения международных обязательств
14 августа 2018, 06:24 • 59 • Политика
Власти Венесуэлы подали запросы на экстрадицию лиц, обвиняемых в покушении на жизнь президента страны Николаса Мадуро, в США, Перу и Колумбию. МИД Венесуэлы ждет от этих стран, что они выполнят свои обязательства согласно международному праву.
Власти Венесуэлы ожидают выдачи в свою юрисдикцию лиц, подозреваемых в причастности к покушению на жизнь лидера боливарианской республики Николаса Мадуро. Всего по этому делу проходят 23 человека, из которых 10 уже задержаны.
Судебными властями Венесуээлы было выдано 13 ордеров на арест подозреваемых в участии в покушении на Мадуро. Часть из этих лиц укрылись за границей.
Всего запросы на экстрадицию были направлены в Колумбию, Перу и США. По словам министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сейчас этим государствам предстоит выбрать для себя, собираются ли они уважать нормы международного права.
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