После покушения на Мадуро Венесуэла ждет от США исполнения международных обязательств

Власти Венесуэлы подали запросы на экстрадицию лиц, обвиняемых в покушении на жизнь президента страны Николаса Мадуро, в США, Перу и Колумбию. МИД Венесуэлы ждет от этих стран, что они выполнят свои обязательства согласно международному праву.

Власти Венесуэлы ожидают выдачи в свою юрисдикцию лиц, подозреваемых в причастности к покушению на жизнь лидера боливарианской республики Николаса Мадуро. Всего по этому делу проходят 23 человека, из которых 10 уже задержаны.

Судебными властями Венесуээлы было выдано 13 ордеров на арест подозреваемых в участии в покушении на Мадуро. Часть из этих лиц укрылись за границей.

Всего запросы на экстрадицию были направлены в Колумбию, Перу и США. По словам министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сейчас этим государствам предстоит выбрать для себя, собираются ли они уважать нормы международного права.