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После покушения на Мадуро Венесуэла ждет от США исполнения международных обязательств

14 августа 2018, 06:24  •  59 • Политика
Власти Венесуэлы подали запросы на экстрадицию лиц, обвиняемых в покушении на жизнь президента страны Николаса Мадуро, в США, Перу и Колумбию. МИД Венесуэлы ждет от этих стран, что они выполнят свои обязательства согласно международному праву.
Власти Венесуэлы ожидают выдачи в свою юрисдикцию лиц, подозреваемых в причастности к покушению на жизнь лидера боливарианской республики Николаса Мадуро. Всего по этому делу проходят 23 человека, из которых 10 уже задержаны.
Судебными властями Венесуээлы было выдано 13 ордеров на арест подозреваемых в участии в покушении на Мадуро. Часть из этих лиц укрылись за границей.
Всего запросы на экстрадицию были направлены в Колумбию, Перу и США. По словам министра иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса сейчас этим государствам предстоит выбрать для себя, собираются ли они уважать нормы международного права.
«... правительства этих стран должны будут исполнить международные законы. Мы хотим верить, что Вашингтон, Богота и Лима выполнят свои международные обязательства», — отметил министр.

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