|
После подсчёта части голосов Пашинян заявил о "стальном мандате"
21 июня 2021, 09:15 • 50 • Политика
После обработки бюллетеней с половины избирательных участков и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о "стальном мандате" от народа.
На данный момент стали известны первые итоги парламентских выборов в Армении. Согласно подсчитанным голосам, в республике лидирует Пашинян. Он набрал уже 54% голосов с половины избирательных участков.
Премьер уже поздравил своих сторонников с победой на внеочередных парламентских выборах и заявил о планах на ближайшие дни.
"Мы намерены развивать и углублять сотрудничество со странами ЕАЭС и ОДКБ. И обязательно будем двигаться в этом направлении", - заявил он и поблагодарил Россию за поддержку Армении.
Также Пашинян пригласил своих сторонников на митинг 21 июня, заявив, что народ дал его партии "стальной мандат".
Подпишитесь на нас
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 июня 2021, 19:50
|
18 июня 2021, 00:35
|
16 июня 2021, 11:00
|
20 июня 2021, 08:30
|
20 июня 2021, 14:00
|
15 июня 2021, 06:30
|
15 июня 2021, 10:10