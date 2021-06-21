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После подсчёта части голосов Пашинян заявил о "стальном мандате"

21 июня 2021, 09:15  •  50 • Политика
После обработки бюллетеней с половины избирательных участков и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о "стальном мандате" от народа.
На данный момент стали известны первые итоги парламентских выборов в Армении. Согласно подсчитанным голосам, в республике лидирует Пашинян. Он набрал уже 54% голосов с половины избирательных участков.
Премьер уже поздравил своих сторонников с победой на внеочередных парламентских выборах и заявил о планах на ближайшие дни.
"Мы намерены развивать и углублять сотрудничество со странами ЕАЭС и ОДКБ. И обязательно будем двигаться в этом направлении", - заявил он и поблагодарил Россию за поддержку Армении.
Также Пашинян пригласил своих сторонников на митинг 21 июня, заявив, что народ дал его партии "стальной мандат".

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