После подсчёта части голосов Пашинян заявил о "стальном мандате"

После обработки бюллетеней с половины избирательных участков и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил о "стальном мандате" от народа.

На данный момент стали известны первые итоги парламентских выборов в Армении. Согласно подсчитанным голосам, в республике лидирует Пашинян. Он набрал уже 54% голосов с половины избирательных участков.

Премьер уже поздравил своих сторонников с победой на внеочередных парламентских выборах и заявил о планах на ближайшие дни.

"Мы намерены развивать и углублять сотрудничество со странами ЕАЭС и ОДКБ. И обязательно будем двигаться в этом направлении", - заявил он и поблагодарил Россию за поддержку Армении.

Также Пашинян пригласил своих сторонников на митинг 21 июня, заявив, что народ дал его партии "стальной мандат".