После побега Порошенко его соратники заговорили о российской угрозе

Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Киев занимается не тем, чем надо, считают в партии экс-президента

Накануне, 17 декабря, стало известно о побеге Петра Порошенко из Украины. Соратники бывшего главы Незалежной сделали неожиданное заявление, обвинив во всем действующего лидера страны Владимира Зеленского и вспомнив о России.

Так, после появления новостей о поступке шоколадного короля его партия "Европейская солидарность" сообщила, что тот уехал в запланированную поездку. Сначала Порошенко посетит Турцию, затем Польшу. После соратники экс-президента опубликовали на своем сайте новое заявление. Политики обвинили Зеленского в том, что он занимается не тем, чем надо.

Киевские власти зря не объединяют политические силы перед "российской угрозой", а также проблемами экономики страны, говорится в сообщении. Соратники Зеленского вместо этого занимаются только тем, что умеют, – преследуют оппозицию. По словам представителей партии, заказчиком шума вокруг Порошенко стал Зеленский. Съемки "заезженного видосика" – дело рук правоохранителей, на которых давит президент Украины.

Актерами массовки стали следователи, которые входят в Государственное бюро расследований Незалежной, ставшего ручным.

Партия напомнила, что защитники Порошенко уже предоставили аргументы необоснованности "угольного дела" и того, что процесс политический.

Политики напомнили, что Виктор Янукович тоже любил преследовать оппонентов в новогодние праздники. Зеленский, по их словам, не нарушает традиции бывшего президента. "Европейская солидарность" тонко намекнула, что экс-комик может повторить его судьбу.

О побеге Порошенко стало известно после новостей о том, что ГБР намерено вызвать его на допрос по делу о поставках угля из Донбасса. Политик же, судя по всему, очень не хочет приходить на допрос. По Сети уже разлетелось видео, как экс-президент с матом пытается избежать вручения повестки.