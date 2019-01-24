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После победы в первом суде: что известно об аресте ведущего RT и бывшего главы правительства Шотландии Алекса Салмонда

24 января 2019, 19:09  •  84 • В мире
В Великобритании арестовали ведущего RT и бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда, который лично пришёл в полицию давать показания по делу о домогательствах. Ранее он уже выиграл гражданский суд по этим обвинениям, так как следствие против него вёл человек, признанный предвзятым. Ожидается, что Салмонд вновь предстанет перед судом 24 января. В Великобритании политика неоднократно критиковали за его программу на RT и независимую позицию.
 
Reuters © Russell Cheyne
 

Ведущего RT и бывшего первого министра Шотландии Алекса Салмонда арестовали в Великобритании. Это произошло, когда он сам пошёл в полицию, чтобы дать показания в рамках дела о домогательствах.

«Мы можем подтвердить, что 64-летний мужчина был арестован и обвинён. Отчёт будет направлен в налоговую прокуратуру», — сказал представитель правоохранительных органов.

После допроса в полиции Салмонда отпустили. Давать комментарии о ходе следствия ему нельзя. 24 января политик должен предстать перед судом, сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, что правительство Шотландии, возглавляемое Николой Стёрджен, несколько лет назад инициировало расследование после утверждений двух женщин о якобы имевших место домогательствах Салмонда в 2013 году. Тогда он занимал пост первого министра Шотландии и лидера Шотландской национальной партии.

Правительство передало свой отчёт полиции в августе 2018 года. Салмонд отверг обвинения, заявив, что невиновен. На время расследования он приостановил своё членство в партии.

Ведущий RT отмечал, что обвинения против него политически мотивированы, и указывал, что следователи не дают ему ознакомиться с материалами суда. При этом правительство собиралось опубликовать заявление, которое поставило бы под угрозу конфиденциальность.

«Эти расследования зависят от конфиденциальности… Речь идёт не о человеке, на которого подана жалоба, а о конфиденциальности заявителей (женщин, выступивших с обвинениями. — RT). И правительство Шотландии нарушало эту конфиденциальность, поэтому мы попросили их не делать этого заявления», — сказал Салмонд в августе 2018 года.

Чтобы покрыть судебные издержки, бывший глава правительства Шотландии начал краудфандинговую компанию, чтобы собрать порядка £50 тыс. фунтов. За несколько часов было получено больше необходимой суммы, а счёт был закрыт на отметке £100 тыс.

Салмонд поблагодарил всех, кто внёс свой вклад, и подчеркнул, что все неизрасходованные средства будут потрачены на «добрые дела».

«Все полученные средства будут направлены исключительно на судебное дело, и любые оставшиеся деньги будут использованы для поддержки добрых дел в Шотландии и за её пределами», — сказал он.

Так, он обратился в Сессионный суд (суд первой инстанции в Шотландии), который должен был рассмотреть вопрос нарушения юридических правил стороной обвинения.

В январе этого года Салмонд выиграл дело в суде, который постановил, что шотландское правительство нарушило процессуальные правила. Это признало и шотландское правительство, указав, что вести расследование против ведущего RT назначили предвзятого человека, ранее имевшего контакты с женщинами, которые выступили с обвинениями.

Салмонд приветствовал решение суда и поблагодарил свою команду.

«Я глубоко признателен за работу членов моей юридической команды, которые внесли выдающийся вклад в достижение решительной победы, благодарен моей семье и друзьям, которые поддерживали меня на протяжении всего этого года, а также более чем четырём тысячам людей, которые пожертвовали средства во время краудфандинга для этого судебного пересмотра, без чьей поддержки я не смог бы защитить свою позицию», — сказал он.

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STATEMENT - Alex Salmond welcomes court victory as Scottish Government admits defeat pic.twitter.com/QHaFJm6BzJ

— Alex Salmond (@AlexSalmond) 8 января 2019 г.

 

«Едва скрываемая охота на ведьм»

Алекс Салмонд пришёл на RT в ноябре 2017 года и начал вести собственное ток-шоу, на которое приходят именитые гости и высказывают свою позицию по вопросам, зачастую касающимся Шотландии и её интересов.

При этом некоторые политические деятели Шотландии и Великобритании недовольны передачей Салмонда. Так, глава Консервативной партии в Шотландии Рут Дэвидсон в марте 2018 года призвала запретить вещание RT на территории Великобритании. Такую позицию Дэвидсон и её сторонников раскритиковал журналист Лесли Риддох в своей статье для газеты The Sunday Times.

«Тем временем настойчивые усилия, с которыми СМИ пытаются вынудить Алекса Салмонда прекратить вести ток-шоу на канале RT, всё отчётливее напоминают едва скрываемую охоту на ведьм, ведущуюся против сторонников независимости», — сказал журналист.

Отметим, что деятельность Салмонда вызывает симпатию и у шотландских телезрителей. В шотландскую газету The National пришло письмо от читателя Брайана Келли, в котором тот отмечает, что российский телеканал более качественно освещает вопросы, касающиеся сделки о брексите между Лондоном и Брюсселем, заключённой 25 ноября 2018 года.

«BBC уделил этой важной теме менее десяти секунд, в то время как русские рассказывали про событие около 40 минут… Почему мы вынуждены включать RT, бесплатное российское СМИ, чтобы услышать мнение первого министра Шотландии и её министра по брекситу о соглашении, которое премьер-министр страны пытается сделать достоянием общественности?» — написал он.

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