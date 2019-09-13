После победы. Некоторые итоги Второй мировой войны • 102 • Война









Кто и где победил?

Сегодня даются противоположные ответы на вопрос, кто выиграл эту войну: СССР или США? Разбила гитлеровскую военную машину и взяла Берлин Красная Армия, но плодами победы над фашистской Германией воспользовались больше США, захватив господствующие экономические позиции в мире. Политически войну не выиграла ни одна из сторон, поскольку сразу после общей Победы между победителями разразилась «холодная война».



Война закончилась не так, как планировали её разработчики в Англии, Франции и США. Именно Запад принимал решение о Второй мировой войне, поскольку СССР, разрушенный в ходе революции 1917 года и гражданской войны 1918-1922 годов, был в 30-е годы догоняющей стороной и уже поэтому обороняющейся. Запад планировал удар по СССР, поэтому Лондон и Париж отвергали в 30-е годы все инициативы СССР по созданию в Европе системы коллективной безопасности против Гитлера.



Нужно также отличать внешнюю политику Германии, имевшую свою логику, от преступлений фашистского режима. При этом заметим, что радикальный националист Гитлер своей манией мирового господства любой ценой испортил коллективному Западу его мировую обедню.



Что удалось избежать

Мания величия Гитлера помешала Западу создать в 30-е годы единый фронт западных стран против СССР, фашистская Германия заключила, безусловно, авантюрный договор о ненападении с интернационалистическим по идеологии СССР, но ведь до этого все авантюры сходили Гитлеру с рук, прощались ему Лондоном и Парижем. (Кстати, сегодня Запад прощает все авантюры и преступления бандеровскому режиму на Украине.)



Это привело к провалу англо-французской дипломатии 30-х годов, который констатировал Уинстон Черчилль: «Тот факт, что такое соглашение (германо-советский договор о ненападении. – Авт.) оказалось возможным, знаменует всю глубину провала английской и французской политики и дипломатии за несколько лет». Развал единого фронта Запада позволил СССР устоять под ударом всё-таки одной Германии с сателлитами, а далее воспользоваться помощью образовавшейся в ходе войны коалиции против Гитлера с участием Англии и США. Победа над фашистской Германией позволила СССР, в том числе за счёт репараций и некоторых военных трофеев, увеличить экономический потенциал и создать ракетно-ядерное оружие.



Если бы Англии, Франции и США удалось объединить усилия с Германией, как-нибудь устранившей Гитлера и его окружение (офицеры вермахта делали такие попытки до 40 раз с тем, чтобы заключить сепаратный мир с Западом), война бы продолжилась в 1945 году, и СССР был, скорее всего, уничтожен ядерными бомбардировками бывших западных союзников и «новой Германии». Ядерные бомбардировки США Японии перед уже близким её разгромом показали, что никаких моральных ограничений у США нет, а «немыслимый» план Черчилля в 1945 году по войне с СССР говорит, что сепаратные планы у наших западных союзников были. И, конечно, об этом говорит сам факт начала «холодной войны» Запада с СССР после как бы общей победы.







США и СССР в «холодной войне»

Большая мировая политика – это соотношение военно-экономических потенциалов сторон, и это соотношение потенциалов после Второй мировой изменилось в пользу США. Значительно увеличился и потенциал СССР, до сопоставимых с США величин. К концу ХХ века соотношение этих потенциалов изменилось не в пользу и США, и СССР, который вообще распался, но в пользу стран третьего мира во главе с Китаем. На мировой арене появился новый экономический гигант – Китай, а на подходе были Индия, Ближний Восток с Ираном и другие восточные страны.



Многими аналитиками высказывается мнение, что во Второй мировой войне (для стороннего мира схватке главных «западных стран») выиграл Восток: рухнула система прямого колониального господства над ним Запада. Причём колониальная система Запада обрушилась благодаря политике интернационалистского по идеологии СССР, это хорошо помнят на Востоке, и покупают сегодня российские ЗРК С-300, несмотря на вопли и угрозы санкций со стороны США. Здесь берёт начало как бы непонятная ненависть Запада к СССР и стремление оболгать его память: СССР отнял у него все колонии. Все! Осталось, правда, колониальное влияние, но это ведь ненадолго, это уже понятно.



Состояние «ни мира, ни войны» после Второй мировой войны могло закончиться войной между США и СССР, которую, можно сказать, предотвратил президент США Джон Кеннеди. Возможно, именно за это его убило американское «глубинное государство»: Джон Кеннеди отказался начать войну с СССР в 1962 г. во время Карибского кризиса, а соотношение ядерных зарядов на тот момент было в пользу США с большим перевесом. Кеннеди спросил военных: даёте гарантию, что на территорию США не упадёт ни одна ядерная бомба? Такой гарантии Пентагон не дал, и Кеннеди пошёл на соглашение с СССР по выходу из ядерного кризиса. Сегодня ядерные потенциалы сторон примерно равны, и речь идёт не об одном-двух пропущенных ядерных зарядах, но о полном ядерном уничтожении.



И вот пришёл Трамп



Долгие годы послевоенная внешняя политика Вашингтона была направлена на оказание помощи разного рода политическим меньшинствам-раскольникам в странах-конкурентах по всему миру, и позволяла США ослаблять их в своих национальных интересах. Но сегодня эта замечательная стратегия захватила сами США, ведь президент Трамп представляет политическое меньшинство в стране, во всяком случае, пока.



Трамп пришёл к власти, когда США теряли глобальный контроль над как бы «своим» миром. Вина за это возлагается на Россию, поскольку кто-то же должен быть виновен в этом, и этим «кто-то» не могут быть сами США. Дело доходит до абсурда: глава Пентагона (!) потребовал от России «стать нормальной страной» и разделить «западные ценности», то есть исходить из национальных интересов США по отношению к себе самой! Но этот абсурд исповедует Демократическая партия США.



Президент Трамп представляет, можно сказать, американских реалистов, которые хотят быстрее зафиксировать раздел мира, пока сохраняется мировое господство США: тогда и раздел мира будет в пользу США. Поэтому Трамп приглашает примкнуть к G7 Россию, призывает к трёхсторонним переговорам по стратегическим вооружениям США – Россия – Китай, несмотря на санкционные войны. Шантажируя при этом санкционными войнами. В то время как старый интервенционист, Демократическая партия США, требует повышать ставки в борьбе за полное глобальное лидерство. И обвиняет Трампа в предательстве этой своей стратегии. По-своему они правы: у Трампа другая мировая стратегия.



В Европе президент Трамп поддерживает Брексит коварного Альбиона, и этот английский раскол Европы чем-то напоминает ситуацию 30-х годов прошлого века. Вторая мировая война не решила основной вопрос истории по англо-американски, и мы видим опять раскол Европы, причём на фоне англо-американского сближения.



Брексит выглядит как проявление недовольства Лондоном политикой Брюсселя, однако за ним стоит отказ Берлина признать руководящую роль Лондона, а за его спиной и Вашингтона, в Европейской комиссии. Берлин отказался согласовывать с Лондоном председательство в ЕК, и тогда главой ЕК стал ставленник Берлина Жан-Клод Юнкер, что привело к скандалу канцлера Меркель с премьером Кэмероном и референдуму по выходу Великобритании из ЕС.



По-видимому, за Брекситом с самого начала стоят США, хотя президент Барак Обама и публично призывал не делать этого. Разве Барак Обама никогда не лгал миру? Сколько раз он заявлял, что ПРО в Европе направлено исключительно против Ирана? С другой стороны, Брексит можно рассматривать и как изгнание Берлином Лондона из континентальной Европы. Учитывая новое противостояние Запада и России, можно сказать, что с Брекситом мир политически возвращается в 30-е годы ХХ века. В статье «Неудобные выводы из Второй мировой войны» мы сделали некоторые выводы, осталось сказать ещё, на наш взгляд, о некоторых итогах этой мировой войны.Сегодня даются противоположные ответы на вопрос, кто выиграл эту войну: СССР или США? Разбила гитлеровскую военную машину и взяла Берлин Красная Армия, но плодами победы над фашистской Германией воспользовались больше США, захватив господствующие экономические позиции в мире. Политически войну не выиграла ни одна из сторон, поскольку сразу после общей Победы между победителями разразилась «холодная война».Война закончилась не так, как планировали её разработчики в Англии, Франции и США. Именно Запад принимал решение о Второй мировой войне, поскольку СССР, разрушенный в ходе революции 1917 года и гражданской войны 1918-1922 годов, был в 30-е годы догоняющей стороной и уже поэтому обороняющейся. Запад планировал удар по СССР, поэтому Лондон и Париж отвергали в 30-е годы все инициативы СССР по созданию в Европе системы коллективной безопасности против Гитлера.Нужно также отличать внешнюю политику Германии, имевшую свою логику, от преступлений фашистского режима. При этом заметим, что радикальный националист Гитлер своей манией мирового господства любой ценой испортил коллективному Западу его мировую обедню.Мания величия Гитлера помешала Западу создать в 30-е годы единый фронт западных стран против СССР, фашистская Германия заключила, безусловно, авантюрный договор о ненападении с интернационалистическим по идеологии СССР, но ведь до этого все авантюры сходили Гитлеру с рук, прощались ему Лондоном и Парижем. (Кстати, сегодня Запад прощает все авантюры и преступления бандеровскому режиму на Украине.)Это привело к провалу англо-французской дипломатии 30-х годов, который констатировал Уинстон Черчилль: «Тот факт, что такое соглашение (германо-советский договор о ненападении. – Авт.) оказалось возможным, знаменует всю глубину провала английской и французской политики и дипломатии за несколько лет». Развал единого фронта Запада позволил СССР устоять под ударом всё-таки одной Германии с сателлитами, а далее воспользоваться помощью образовавшейся в ходе войны коалиции против Гитлера с участием Англии и США. Победа над фашистской Германией позволила СССР, в том числе за счёт репараций и некоторых военных трофеев, увеличить экономический потенциал и создать ракетно-ядерное оружие.Если бы Англии, Франции и США удалось объединить усилия с Германией, как-нибудь устранившей Гитлера и его окружение (офицеры вермахта делали такие попытки до 40 раз с тем, чтобы заключить сепаратный мир с Западом), война бы продолжилась в 1945 году, и СССР был, скорее всего, уничтожен ядерными бомбардировками бывших западных союзников и «новой Германии». Ядерные бомбардировки США Японии перед уже близким её разгромом показали, что никаких моральных ограничений у США нет, а «немыслимый» план Черчилля в 1945 году по войне с СССР говорит, что сепаратные планы у наших западных союзников были. И, конечно, об этом говорит сам факт начала «холодной войны» Запада с СССР после как бы общей победы.Большая мировая политика – это соотношение военно-экономических потенциалов сторон, и это соотношение потенциалов после Второй мировой изменилось в пользу США. Значительно увеличился и потенциал СССР, до сопоставимых с США величин. К концу ХХ века соотношение этих потенциалов изменилось не в пользу и США, и СССР, который вообще распался, но в пользу стран третьего мира во главе с Китаем. На мировой арене появился новый экономический гигант – Китай, а на подходе были Индия, Ближний Восток с Ираном и другие восточные страны.Многими аналитиками высказывается мнение, что во Второй мировой войне (для стороннего мира схватке главных «западных стран») выиграл Восток: рухнула система прямого колониального господства над ним Запада. Причём колониальная система Запада обрушилась благодаря политике интернационалистского по идеологии СССР, это хорошо помнят на Востоке, и покупают сегодня российские ЗРК С-300, несмотря на вопли и угрозы санкций со стороны США. Здесь берёт начало как бы непонятная ненависть Запада к СССР и стремление оболгать его память: СССР отнял у него все колонии. Все! Осталось, правда, колониальное влияние, но это ведь ненадолго, это уже понятно.Состояние «ни мира, ни войны» после Второй мировой войны могло закончиться войной между США и СССР, которую, можно сказать, предотвратил президент США Джон Кеннеди. Возможно, именно за это его убило американское «глубинное государство»: Джон Кеннеди отказался начать войну с СССР в 1962 г. во время Карибского кризиса, а соотношение ядерных зарядов на тот момент было в пользу США с большим перевесом. Кеннеди спросил военных: даёте гарантию, что на территорию США не упадёт ни одна ядерная бомба? Такой гарантии Пентагон не дал, и Кеннеди пошёл на соглашение с СССР по выходу из ядерного кризиса. Сегодня ядерные потенциалы сторон примерно равны, и речь идёт не об одном-двух пропущенных ядерных зарядах, но о полном ядерном уничтожении.Долгие годы послевоенная внешняя политика Вашингтона была направлена на оказание помощи разного рода политическим меньшинствам-раскольникам в странах-конкурентах по всему миру, и позволяла США ослаблять их в своих национальных интересах. Но сегодня эта замечательная стратегия захватила сами США, ведь президент Трамп представляет политическое меньшинство в стране, во всяком случае, пока.Трамп пришёл к власти, когда США теряли глобальный контроль над как бы «своим» миром. Вина за это возлагается на Россию, поскольку кто-то же должен быть виновен в этом, и этим «кто-то» не могут быть сами США. Дело доходит до абсурда: глава Пентагона (!) потребовал от России «стать нормальной страной» и разделить «западные ценности», то есть исходить из национальных интересов США по отношению к себе самой! Но этот абсурд исповедует Демократическая партия США.Президент Трамп представляет, можно сказать, американских реалистов, которые хотят быстрее зафиксировать раздел мира, пока сохраняется мировое господство США: тогда и раздел мира будет в пользу США. Поэтому Трамп приглашает примкнуть к G7 Россию, призывает к трёхсторонним переговорам по стратегическим вооружениям США – Россия – Китай, несмотря на санкционные войны. Шантажируя при этом санкционными войнами. В то время как старый интервенционист, Демократическая партия США, требует повышать ставки в борьбе за полное глобальное лидерство. И обвиняет Трампа в предательстве этой своей стратегии. По-своему они правы: у Трампа другая мировая стратегия.В Европе президент Трамп поддерживает Брексит коварного Альбиона, и этот английский раскол Европы чем-то напоминает ситуацию 30-х годов прошлого века. Вторая мировая война не решила основной вопрос истории по англо-американски, и мы видим опять раскол Европы, причём на фоне англо-американского сближения.Брексит выглядит как проявление недовольства Лондоном политикой Брюсселя, однако за ним стоит отказ Берлина признать руководящую роль Лондона, а за его спиной и Вашингтона, в Европейской комиссии. Берлин отказался согласовывать с Лондоном председательство в ЕК, и тогда главой ЕК стал ставленник Берлина Жан-Клод Юнкер, что привело к скандалу канцлера Меркель с премьером Кэмероном и референдуму по выходу Великобритании из ЕС.По-видимому, за Брекситом с самого начала стоят США, хотя президент Барак Обама и публично призывал не делать этого. Разве Барак Обама никогда не лгал миру? Сколько раз он заявлял, что ПРО в Европе направлено исключительно против Ирана? С другой стороны, Брексит можно рассматривать и как изгнание Берлином Лондона из континентальной Европы. Учитывая новое противостояние Запада и России, можно сказать, что с Брекситом мир политически возвращается в 30-е годы ХХ века. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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