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После перестрелки на границе Алиев и Пашинян договорились о новом "предохранителе" - ЕС

20 ноября 2021, 02:45  •  92 • Политика
Армения и Азербайджан договорились о прямой линии связи на уровне Минобороны после инцидента на границе. "Будет служить механизмом для предотвращения инцидентов", - сообщает ЕС.
После инцидента на границе президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. В ходе общения лидеры договорились о новой линии связи.
Около полудня во вторник, 16 ноября, на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка между военными обеих стран. В результате обе стороны понесли потери в технике и живой силе. Кровопролитие удалось остановить благодаря посредничеству России. Затем к ситуации подключился Евросоюз.
В ходе телефонных переговоров лидеры Армении и Азербайджана также договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, которая будет служить механизмом для предотвращения инцидентов,
- говорится в сообщении ЕС.
Напомним, что конфликту Армении и Азербайджана уже не один год. Причиной является Нагорный Карабах. Каждая из сторон имеет свои претензии на этот регион.

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