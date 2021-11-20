После перестрелки на границе Алиев и Пашинян договорились о новом "предохранителе" - ЕС

Армения и Азербайджан договорились о прямой линии связи на уровне Минобороны после инцидента на границе. "Будет служить механизмом для предотвращения инцидентов", - сообщает ЕС.

После инцидента на границе президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры с главой Евросовета Шарлем Мишелем. В ходе общения лидеры договорились о новой линии связи.

Около полудня во вторник, 16 ноября, на границе Армении и Азербайджана произошла перестрелка между военными обеих стран. В результате обе стороны понесли потери в технике и живой силе. Кровопролитие удалось остановить благодаря посредничеству России. Затем к ситуации подключился Евросоюз.

В ходе телефонных переговоров лидеры Армении и Азербайджана также договорились установить прямую линию связи на уровне министров обороны, которая будет служить механизмом для предотвращения инцидентов,

- говорится в сообщении ЕС.

Напомним, что конфликту Армении и Азербайджана уже не один год. Причиной является Нагорный Карабах. Каждая из сторон имеет свои претензии на этот регион.