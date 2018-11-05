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После передачи Сирии комплексов С-300 Израиль пообещал не допускать повторения трагедии с Ил-20
05 ноября 2018, 19:54 • 34 • Политика
Израиль постарается больше не подставлять российские самолеты под удар, пообещали в израильском МИД.
Представитель МИД Израиля Яков Ливне заявил о необходимости сделать всё, чтобы трагедия, подобная той, что произошла с российским самолётом-разведчиком Ил-20, больше никогда не повторилась. Израильский дипломат заверил, что Тель-Авив прилагает к этому все усилия.
Речь идёт об инциденте, который произошёл 17 сентября в Сирии. Тогда по вине израильских истребителей, устроивших налёт на сирийский военный объект, был сбит безоружный российский самолёт-разведчик Ил-20 с 15 военнослужащими России на борту.
При этом он осудил передачу Сирии российских зенитно-ракетных комплексов С-300. По словам дипломата, эти системы ПВО якобы повышают риски в регионе.
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