Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer оказался в критической ситуации. Подобные выводы озвучиваются авторами профессионального издания Air Force Times. Американские журналисты говорят, что в их распоряжении появилась информация из комитета нижней палаты парламента по вооруженным силам. Традиционно источник, передавший сведения, не раскрывается.

Причина удручающего состояния флота B-1B Lancer - возраст лайнеров. Последний бомбардировщик сошел с конвейера более 30 лет тому назад. А теперь у США практически нет ресурсов для обслуживания машин. В результате из соображений безопасности экипажи переводят на другие самолеты. Однако так проблему решить не получается, поскольку даже для тренировок машин не хватает на всех, пишет ФАН в переводном материале.

Добавим, производство B-1B Lancer было приостановлено в марте этого года из-за проблем с тормозными парашютами самолетов. Плановая инспекция выявила проблему, которая потенциально затрагивает весь флот бомбардировщиков.