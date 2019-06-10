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После парашютного сбоя американские бомбардировщики B-1B окончательно списали по возрасту - Air Force Times

10 июня 2019, 10:39  •  128 • Политика
Air Force Times сообщили об удручающем состоянии американских бомбардировщиков B-1B. После парашютного сбоя самолеты окончательно списали по возрасту.
Бомбардировщик ВВС США B-1B Lancer оказался в критической ситуации. Подобные выводы озвучиваются авторами профессионального издания Air Force Times. Американские журналисты говорят, что в их распоряжении появилась информация из комитета нижней палаты парламента по вооруженным силам. Традиционно источник, передавший сведения, не раскрывается.
Причина удручающего состояния флота B-1B Lancer - возраст лайнеров. Последний бомбардировщик сошел с конвейера более 30 лет тому назад. А теперь у США практически нет ресурсов для обслуживания машин. В результате из соображений безопасности экипажи переводят на другие самолеты. Однако так проблему решить не получается, поскольку даже для тренировок машин не хватает на всех, пишет ФАН в переводном материале.
Добавим, производство B-1B Lancer было приостановлено в марте этого года из-за проблем с тормозными парашютами самолетов. Плановая инспекция выявила проблему, которая потенциально затрагивает весь флот бомбардировщиков.

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