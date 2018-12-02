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После отмены встречи Трампа с Путиным из США в Москву позвонили с объяснениями - Ушаков
02 декабря 2018, 21:54 • 118 • Политика
Юрий Ушаков, помощник президента России, рассказал, что вскоре после того, как президент США Дональд Трамп отменил встречу с Владимиром Путиным, уже находясь в самолете, летящем в Буэнос-Айрес, официальный Вашингтон пытался связаться с Москвой для объяснений. Американцы хотели «дополнить» то, что Трамп написал в Twitter, а также договориться о продолжении контактов на более низком, чем главы государств, уровне.
Напомним, что перед началом саммита «Большой двадцатки» в Аргентине планировалось, что президенты Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в рамках данной конференции для двухсторонних переговоров. Тем не менее в последний момент глава США отменил свою встречу с Путиным.
В качестве причины для отмены встречи президент Трамп привел инцидент от 25 ноября в Керченском проливе. Тогда группа из трех украинских кораблей незаконно нарушила российскую государственную границу в районе Керченского пролива.
В результате данной провокации все три судна и 24 члена экипажа, находившиеся на борту, были задержаны. На Украине было введено военное положение.
Обо всем этом помощник президента рассказал в ходе передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
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