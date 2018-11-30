Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинские моряки пошли «лицо показать», а получили по «морде»
«Наша продукция им не нужна»: Украинский политик рассказал, как Запад уничтожает...
Американский журналист рассказал об одиночестве солдат ВСУ
Скорее всего – да: Трамп выступил за переговоры с Путиным на G20 - Bloomberg
Главная / Политика

После отмены встречи с Путиным Трамп понизил статус переговоров с Эрдоганом

30 ноября 2018, 01:39  •  90 • Политика
Отмена встречи с президентом России Владимиром Путиным оказалась не единственной корректировкой планов Дональда Трампа на саммит G20. Хозяин Белого дома также понизил статус аргентинских переговоров с президентами Турции и Южной Кореи Реджепом Эрдоганом и Мун Чжэ Ином. Вместо формальных встреч он пообщается с ними неформально.
Об этом сообщает американское издание Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме. При этом источник отказался или не захотел уточнить причину подобного изменения планов.
Отметим, что саммит G20 должен пройти 30 ноября и 1 декабря в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Ранее планировалось, что президенты Путин и Трамп встретятся на полях международного мероприятия для двухсторонних переговоров.
Тем не менее в этот четверг 45-й президент США отменил встречу с Путиным, сославшись на предоставленный ему отчет по инциденту с тремя украинскими кораблями в Керченском проливе. Напомним, что данные суда незаконно пересекли границу России 25 ноября и были задержаны береговой охраной.
Впоследствии Верховная рада объявила в 10 регионах Украины военное положение. Оно продлится 30 дней.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

90
Источник
Похожие новости
29 ноября 2018, 22:24
«Наша продукция им не нужна»: Украинский политик рассказал, как Запад уничтожает экономику Украины
29 ноября 2018, 15:54
Еще 12 установок С-400 встали на защиту границы России с Украиной в Крыму
29 ноября 2018, 19:09
Турция слишком тесно связана с Россией, чтобы закрывать ей Босфор по просьбе Киева – эксперт

29 ноября 2018, 22:24
Скорее всего – да: Трамп выступил за переговоры с Путиным на G20 - Bloomberg
29 ноября 2018, 06:09
СМИ: Мирные кварталы Алеппо подверглись ракетному обстрелу боевиков
29 ноября 2018, 22:24
СБУ опубликовала «перехват переговоров» российских летчиков в ходе инцидента под Керчью
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 ноября 2018, 10:39
В США предлагают "сдаться" до начала войны с Россией: отменить санкции, не пустить Украину в НАТО и не полагаться на ЕС
29 ноября 2018, 02:54
«Литра точно залита»: Выступление «пьяного» Порошенко об инциденте в Черном море - видео
28 ноября 2018, 15:24
Как российские погранцы украинских моряков уговаривали границу не нарушать
27 ноября 2018, 10:09
Путин попросил Меркель сделать Порошенко потише: Президент РФ и канцлер Германии поговорили о Керченском проливе
26 ноября 2018, 06:39
«Так украинские ВМС ещё никто не оскорблял»: Захарова о сообщении «Дождя» про ситуацию в Азовском море
25 ноября 2018, 20:54
ФСБ развеяла украинские мифы о таранах одним видео
27 ноября 2018, 21:39
«Будьте добры, выйдите за пределы территориального моря»: В Сети появилась полная запись «азовских переговоров»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.