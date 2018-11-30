После отмены встречи с Путиным Трамп понизил статус переговоров с Эрдоганом

Отмена встречи с президентом России Владимиром Путиным оказалась не единственной корректировкой планов Дональда Трампа на саммит G20. Хозяин Белого дома также понизил статус аргентинских переговоров с президентами Турции и Южной Кореи Реджепом Эрдоганом и Мун Чжэ Ином. Вместо формальных встреч он пообщается с ними неформально.

Об этом сообщает американское издание Associated Press со ссылкой на источник в Белом доме. При этом источник отказался или не захотел уточнить причину подобного изменения планов.

Отметим, что саммит G20 должен пройти 30 ноября и 1 декабря в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Ранее планировалось, что президенты Путин и Трамп встретятся на полях международного мероприятия для двухсторонних переговоров.

Тем не менее в этот четверг 45-й президент США отменил встречу с Путиным, сославшись на предоставленный ему отчет по инциденту с тремя украинскими кораблями в Керченском проливе. Напомним, что данные суда незаконно пересекли границу России 25 ноября и были задержаны береговой охраной.

Впоследствии Верховная рада объявила в 10 регионах Украины военное положение. Оно продлится 30 дней.