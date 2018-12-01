После отмены встречи Путина и Трампа американцы первыми обратились к Кремлю – Ушаков

После того, как встреча лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа не состоялась, представители американской администрации вышли на контакт с Кремлем. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам.

По его словам, в результате было решено продолжить «рабочий диалог», в том числе с участием помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

«Были контакты», - подтвердил Ушаков в разговоре с журналистами. При этом, уточнил помощник президента, инициатива таких контактов исходила со стороны американцев.

В то же время Ушаков затруднился сделать предположение о том, когда может состояться встреча двух лидеров. По его словам, в разговоре Кремль выразил сожаление о том, что двум президентам не дали обстоятельно поговорить в ходе саммита.