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После отмены встречи Путина и Трампа американцы первыми обратились к Кремлю – Ушаков
01 декабря 2018, 23:09 • 123 • Политика
После того, как встреча лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа не состоялась, представители американской администрации вышли на контакт с Кремлем. Об этом помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам.
По его словам, в результате было решено продолжить «рабочий диалог», в том числе с участием помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.
«Были контакты», - подтвердил Ушаков в разговоре с журналистами. При этом, уточнил помощник президента, инициатива таких контактов исходила со стороны американцев.
В то же время Ушаков затруднился сделать предположение о том, когда может состояться встреча двух лидеров. По его словам, в разговоре Кремль выразил сожаление о том, что двум президентам не дали обстоятельно поговорить в ходе саммита.
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