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После отмены концерта у Кремля Макаревича позвали на Украину

09 июня 2019, 18:24  •  121 • Политика
Макаревич опубликовал на своей странице гневное подтверждение тому, что "Машина времени" не выступит с концертом на Дне России. Зато мгновенно получил приглашения на Украину.
Оскандалившийся Андрей Макаревич опубликовал у себя на странице в Facebook пост, где гневно сообщил, что "если кто рассчитывал увидеть "Машину" 12 июня - не увидите". Потому что "кто-то кому-то позвонил".

В общем, музыкант снял с себя ответственность за отмену участия в концерте у стен Кремля.

Может быть, в России это кого-то и расстроило, зато было благодушно принято поклонниками на Украине. Макаревич сразу же получил множество приглашений для посещения Незалежной.
"Украина Вам всегда рада!!!! Приезжайте к нам!!!!" - написала Мила Зеленская.
"Приезжайте на Украину! Тут вам точно будут рады, заодно и поныряем", - высказался Alex Skarlat.

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