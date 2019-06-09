|
После отмены концерта у Кремля Макаревича позвали на Украину
09 июня 2019, 18:24 • 121 • Политика
Макаревич опубликовал на своей странице гневное подтверждение тому, что "Машина времени" не выступит с концертом на Дне России. Зато мгновенно получил приглашения на Украину.
Оскандалившийся Андрей Макаревич опубликовал у себя на странице в Facebook пост, где гневно сообщил, что "если кто рассчитывал увидеть "Машину" 12 июня - не увидите". Потому что "кто-то кому-то позвонил".
В общем, музыкант снял с себя ответственность за отмену участия в концерте у стен Кремля.
Может быть, в России это кого-то и расстроило, зато было благодушно принято поклонниками на Украине. Макаревич сразу же получил множество приглашений для посещения Незалежной.
"Украина Вам всегда рада!!!! Приезжайте к нам!!!!" - написала Мила Зеленская.
"Приезжайте на Украину! Тут вам точно будут рады, заодно и поныряем", - высказался Alex Skarlat.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
121
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 июня 2019, 05:54
|
04 июня 2019, 05:09
|
05 июня 2019, 00:24
|
06 июня 2019, 05:54
|
07 июня 2019, 01:24
|
05 июня 2019, 10:24
|
03 июня 2019, 09:24