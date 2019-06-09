После отмены концерта у Кремля Макаревича позвали на Украину

Оскандалившийся Андрей Макаревич опубликовал у себя на странице в Facebook пост, где гневно сообщил, что "если кто рассчитывал увидеть "Машину" 12 июня - не увидите". Потому что "кто-то кому-то позвонил".



В общем, музыкант снял с себя ответственность за отмену участия в концерте у стен Кремля.



Может быть, в России это кого-то и расстроило, зато было благодушно принято поклонниками на Украине. Макаревич сразу же получил множество приглашений для посещения Незалежной.

"Украина Вам всегда рада!!!! Приезжайте к нам!!!!" - написала Мила Зеленская.

"Приезжайте на Украину! Тут вам точно будут рады, заодно и поныряем", - высказался Alex Skarlat.