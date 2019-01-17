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После отказа от взносов в ПАСЕ в Госдуме предложили выйти из Совета Европы

17 января 2019, 16:54  •  119 • Политика
Владимир Жириновский и Сергей Миронов уверены, что после отказа от участия в сессии ПАСЕ и невыплаты членских взносов, Россия, отстаивая свои национальные интересы, должна задуматься о выходе из Совета Европы.
В Госдуме предложили не только отказаться от взносов в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), но и рассмотреть вопрос о выходе страны из Совета Европы, сообщает "Парламентская газета". С такой инициативой выступили 17 января в ходе пленарного заседания Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский и лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Позиция была озвучена авторами во время рассмотрения вопроса об участии российской делегации в сессии ПАСЕ. По итогам обсуждения было единогласно принято решение об отказе от участия в сессии ПАСЕ в январе 2019 года и в выплате денежного взноса в бюджет Совета Европы.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отметил, что его партия полностью поддерживает такое решение и даже готова пойти дальше, чтобы "в перспективе поставить вопрос о выходе из состава Совета Европы".
"Возвращаться в ПАСЕ не надо. Надо в целом думать о том, чтобы выйти из этой организации", - заявил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и подчеркнул, что Россия прежде всего должна защищать свои национальные интересы.

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