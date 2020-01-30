После отказа от проекта FGFA (Су-57) Индии «готов помочь» Lockheed Martin

Недавно Индия отказалась от проекта по совместной с Россией разработке FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft) на основе Су-57. Но от мечты о собственном сверхсовременном истребителе в Нью-Дели отказываться не собираются. И ищут возможную альтернативу российскому самолету, причем в плане развития производства на собственной территории.Российский проект разочаровал индийских чиновников и высокопоставленных военных. Так, в СМИ озвучивалась в качестве одной из версий то, что Нью-Дели недовольно уровнем развития российских технологий. Якобы у индийцев и так есть все необходимые технологии для самостоятельной реализации подобных программ, платить 9 млрд долларов России смысла нет.С другой стороны, некоторые индийские военные такое решение правительства раскритиковали, поскольку считают, что за сравнительно невеликие деньги страна могла получить российский самолет пятого поколения и технологии, которые бы использовались затем уже для производства индийских воздушных машин. Такое мнение, в частности, высказал генерал-лейтенант Катош.Между тем, пост вице-президента по стратегии и развитию бизнеса американского гиганта Lockheed Martin занимает господин Вивек Лалл – американец индийского происхождения, который, кроме забот о прибыли компании не чужд и интересам своей исторической родины. В апреле 2019 года командование ВВС Индии выпустило запрос на приобретение 114 самолетов-истребителей. И Вивек Лалл тут же отметил: это могут быть F-21 производства Lockheed Martin.По словам топ-менеджера, истребитель F-21 отвечает всем требованиям к передовым технологиям и возможностям в Индии. Одномоторный многоцелевой истребитель с оптимальной стоимостью жизненного цикла будет особенно ценен для индийской военной авиации и тем, что он имеет очень длинный срок службы – 12 000 лётных часов. Индия может принять участие в партнерской программе по производству истребителей F-21, а это –еще и очень объемный рынок стоимостью 165 миллиардов долларов.Более того, Вивек Лалл заявил, что Lockheed Martin готова помочь Индии создать современную аэрокосмическую экосистему. Она в будущем и откроет путь к конструированию и производству собственно индийского самолета пятого поколения. Бесспорно, что у страны с миллиардным населением и большими техническими ресурсами есть все шансы создать собственную высокоразвитую авиационную промышленность нового поколения. И Lockheed Martin уже развивает совместные предприятия в Индии, используя труд индийских программистов – квалифицированных, но куда менее затратных в плане оплаты труда, чем американские.Разумеется, если при этом Индии будут помогать извне такие монстры аэрокосмической отрасли как Lockheed Martin, то шансы возрастут вдвойне. Сейчас США и Индия сотрудничают по F-21, военно-морскому вертолету и ряду других программ. При этом американцев привлекает высокий IT-потенциал Индии, который может быть использован и при производстве истребителей пятого поколения.Американские компании не только по финансовым причинам заинтересованы в активизации сотрудничества с Индией. В контексте разворачивающегося противостояния с Китаем, которое охватит весь Азиатско-Тихоокеанский регион, США делают ставку на Индию как на геополитического противника Китая. Кроме того, Китай сейчас активно вооружает Пакистан, что очень не нравится Индии и, соответственно, индийская сторона также будет изыскивать новые возможности для усовершенствования своего военного потенциала.Впрочем, собственный истребитель пятого поколения индийская сторона сможет разработать в лучшем для неё случае лишь к 2030 году, поэтому сотрудничество с третьими странами, обладающими нужными технологиями, для них просто необходимо. Если, конечно, они не хотят, чтобы пакистанская авиация получила такие самолеты раньше.