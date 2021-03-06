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После отказа Киева в экстрадиции убийцы–«правосека» власти США решили взяться за украинских нацистов, — NYT

06 марта 2021, 04:50  •  48 • Украина

Украина в среду, 3 марта, отклонила запрос США об об экстрадиции американца Крейга А. Лэнга, который в составе «Правого сектора»* и ВСУ воевал на Донбассе в 2015–2016 годах.

На родине Крейга ждет пожизненное заключение или смертная казнь. Ветеран армии и уроженец Северной Каролины был обвинен в США в двойном убийстве во Флориде.

The New York Times посвятила громкому делу большую статью. Дело Лэнга получило широкую огласку на фоне того, что внутри США поднимается вопрос о недопущении экстремистов в ряды американских военных Долгое время высшее руководство армии США отказывалось признавать наличие проблемы с радикалами в своих рядах. Однако в конце февраля дискуссия вышла на официальный уровень: Пентагон подготовил доклад об экстремистах в рядах военных.

«Так же, как мы не хотим, чтобы они служили в американской армии, мы не хотим, чтобы они обучались сражаться и убивать в иностранных вооруженных силах», — заявила директор Глобального проекта против ненависти и экстремизма Хайди Бейрих, комментируя отказ Киева экстрадировать Лэнга.

Власти США дали понять, что намерены сосредоточить внимание на украинских военизированных формированиях как на одном из мировых центров для правых экстремистов, говорится в статье. Этот вопрос стал одним из первых в повестке дня в этом году после того, как правых обвинили в январском штурме Капитолия.

Автор статьи отмечает, что на Украине проблема видится совершенно иначе, тут бойцы с правыми взглядами сражаются на стороне украинской армии в военном конфликте на Донбассе, поддерживаемом РФ.

Апелляционный суд Киева согласился с адвокатами Лэнга в том, что, несмотря на обвинение в убийстве, он столкнулся с судебным преследованием в Соединенных Штатах за его военную службу в Украине. Сам 30-летний Лэнг заявляет, что он не придерживается ультраправых взглядов.

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