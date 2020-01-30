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После освобождения Наамы Иссахар Нетаньяху предложил Путину "сделку века"

30 января 2020, 20:09  •  106 • Политика
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху предложил российскому лидеру Владимиру Путину обсудить "сделку века". Об этом он сказал после того, как стало известно об освобождении гражданки Израиля Наамы Иссахар.
Сегодня, 30 января, российский лидер Владимир Путин известил израильского премьера о том, что гражданка Израиля Наама Иссахар была освобождена.
"Вы обращались с просьбой освободить от отбывания наказания гражданку Израиля. Указ подписан", - цитирует Путина телеграм-канал "Пул № 3".
Известно, что российский президент во время встречи с Нетаньяху попросил передать его "самые лучшие пожелания Иссахар и её семье".
Израильский премьер поблагодарил Путина и тут же предложил ему обсудить "сделку века". А ещё Нетаньяху обратился к Путину так:
Вы являетесь первым мировым лидером, с которым я встречаюсь, общаюсь после визита в Вашингтон и объявления плана Трампа, - заявил он. - У нас сегодня есть возможность поговорить, хотел бы услышать ваше мнение.
Он также добавил, что нужно собрать силы "для мира".

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