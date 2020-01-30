После освобождения Наамы Иссахар Нетаньяху предложил Путину "сделку века"

Сегодня, 30 января, российский лидер Владимир Путин известил израильского премьера о том, что гражданка Израиля Наама Иссахар была освобождена.

"Вы обращались с просьбой освободить от отбывания наказания гражданку Израиля. Указ подписан", - цитирует Путина телеграм-канал "Пул № 3".

Известно, что российский президент во время встречи с Нетаньяху попросил передать его "самые лучшие пожелания Иссахар и её семье".

Израильский премьер поблагодарил Путина и тут же предложил ему обсудить "сделку века". А ещё Нетаньяху обратился к Путину так:

Вы являетесь первым мировым лидером, с которым я встречаюсь, общаюсь после визита в Вашингтон и объявления плана Трампа, - заявил он. - У нас сегодня есть возможность поговорить, хотел бы услышать ваше мнение.

Он также добавил, что нужно собрать силы "для мира".