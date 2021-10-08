После оплошности Байдена журналисты припомнили поцелуй "мистера"-женщины

Американский лидер допустил оплошность, назвав мэра Чикаго "мистером".

Президент США Джо Байден во время своего выступления в штате Иллинойс назвал мэра Чикаго "мистером". Однако пост главы города занимает вовсе не мужчина, а женщина - Лори Лайтфут.

Оплошность главы государства оказалась ещё более нелепой, когда журналисты напомнили о пикантных деталях биографии Лайтфут.

"Мэр Чикаго - 59-летняя черная феминистка и открытая сторонница ЛГБТ Лори Лайтфут. На фото она целуется во время мероприятия со своей женой", - отмечает автор телеграм-канала "Пул №3".

На фото, обнародованных в Сети, чернокожий политик целуется со своей белой супругой.

В рунете эти снимки вызвали негативную реакцию. Пользователи не сдерживались от гневных комментариев, отмечая, что смотреть на это им просто противно.