«После окончания карьеры ничего не изменится»: как живёт паралимпийская чемпионка, которую мать бросила в роддоме

В 2010 году в составе паралимпийской сборной на зимних Играх в Ванкувере блестяще выступила Мария Иовлева: она взяла два золота и одно серебро в биатлоне и лыжных гонках. Соревнования подарили ей не только славу, но и неожиданные встречи. Девушку увидела по телевизору знакомая Ирины Кочкиной — биологической матери Марии, бросившей девочку в роддоме. Женщина попыталась наладить отношения с дочерью: приезжала к ней домой в Сыктывкар и на Игры в Сочи, но та всё равно не простила её. Почему Мария не смогла общаться с Ириной, кто заменил спортсменке родную мать и как девушка живёт сейчас — в материале RT.

Мария Иовлева родилась в 1990 году. Девочка появилась на свет с поражением опорно-двигательного аппарата. Её маме Ирине Кочкиной врачи сказали, что малышка «слабенькая и долго не проживет». Женщина отдала дочь в Дом малютки, откуда Маша попала в Кочпонский интернат для умственно отсталых детей в Сыктывкаре. У неё также выявили нарушение слуха, из-за которого девочка практически не разговаривала: общалась с помощью жестов и произносила лишь некоторые слова.

В десять лет Маша познакомилась с Татьяной Линдт. Татьяна, отучившись на педагога, хотела устроиться в детский сад. Но в интернате условия для сотрудников были лучше: стабильная зарплата, отдельное жильё. Кроме того, молодую специалистку покорила эмоциональная отдача, которую она получала от воспитанников интерната: «Чувствуется, как тепло они относятся к людям. В остальном ребята почти ничем не отличаются от обычных детей».

© Фото из личного архива Марии Иовлевой

Линдт сразу обратила внимание на улыбчивую девочку, передвигавшуюся на коляске, и вскоре воспитательница и воспитанница подружились.

В том же 2000 году Машу и ещё двух ребят из группы увидел Александр Поршнев — тренер по лыжам. Он и раньше занимался с детьми с ограниченными возможностями, но тогда решил взять ещё и подопечных из специнтерната.

«У нас детский дом в таком месте находится — прямо около дороги. Когда проезжаешь мимо, то видно, как гуляют дети. Вот он и заметил ребят на колясках, которые играли в догонялки. Они показались ему очень ловкими», — рассказывает Линдт.

Когда тренировки из любительских стали профессиональными, перед тренером возникло неожиданное препятствие. Многие российские врачи, в том числе и в интернате, в то время считали, что детям с инвалидностью нельзя активно заниматься спортом. Несмотря на сильное сопротивление со стороны медиков, Поршневу всё же удалось доказать, что тренировки пойдут ребятам на пользу и укрепят их здоровье.

«Труд на голом энтузиазме»

Будущая чемпионка занималась лыжами на специальном сиденье-бобе. Тренировки, иногда дважды в день, проходили на городской лыжной базе «Динамо» и на территории интерната. Туда и обратно Александр Поршнев возил ребят на своей машине. «Это был большой труд на голом энтузиазме, даже бензин Поршневу никто не оплачивал, всё за свой счёт», — вспоминает Татьяна Линдт.

Сама Линдт постепенно стала брать на себя часть тренерских обязанностей, хотя раньше никак не была связана со спортом. Сначала Татьяна ездила на сборы в качестве сопровождающей, потом Поршнев начал учить её составлять план тренировок, готовить инвентарь — и в итоге они стали работать вместе.

© Фото из личного архива Марии Иовлевой

Татьяна Линдт хотела забрать свою воспитанницу из интерната и жить вместе с ней. Но на тот момент у неё не было собственной квартиры, да и зарплата не позволяла прокормить двоих. «Я жила в общежитии, а для такого человечка нужны специальные условия», — объясняет она.

Поршнев и Линдт старались организовывать для Маши частые спортивные сборы — с лучшими, чем в интернате, условиями и большими возможностями для тренировок. В 16 лет девушка вдобавок к лыжам увлеклась биатлоном. Оказалось, что и к этому виду спорта у неё талант.

В 2006 году Мария Иовлева попала в паралимпийскую сборную России. Она успевала бы поехать на Зимние игры в Турин, но тренеры посчитали, что спортсменка пока не готова. Девушка отправилась представлять страну на международной спортивной арене через четыре года — в Ванкувер.

Встреча с мамой

На зимних Паралимпийских играх 2010 года Мария выступала в трёх дисциплинах: эстафета 3 х 2,5 км, биатлон 10 км и биатлонный пасьют 2,4 км. Девушка завоевала золото и серебро по биатлону и ещё одно золото в лыжной эстафете.

Во время соревнований Машу увидела по телевизору знакомая её биологической матери Ирины Кочкиной и рассказала ей об этом. Женщина сначала не поверила, но дата рождения, имя и фамилия чемпионки совпали с данными девочки, от которой Кочкина отказалась в роддоме. После завершения паралимпиады Ирина поехала в Сыктывкар, где жила и тренировалась Маша.

© Фото из личного архива Марии Иовлевой

Первая за 20 лет встреча родных мамы и дочки получилась нерадостной: спортсменка переживала и не хотела разговаривать с Ириной. Женщина еще три или четыре раза приезжала в Сыктывкар, но наладить отношения так и не удалось. По словам Татьяны Линдт, Маша каждый раз после визитов матери плакала, находилась в подавленном состоянии — и только лыжи помогали ей отвлечься.

Ирина Кочкина приехала и на Игры в Сочи в 2014 году, чтобы поддержать дочь, но встретиться с ней не смогла. Последний раз женщина попыталась связаться с Марией прошлой весной: добавилась в друзья в соцсетях. Но девушка её заблокировала.

Сейчас спортсменка не хочет, чтобы кто-то даже вскользь упоминал о биологической матери в её присутствии.

Татьяна Линдт сомневается в искренности внезапно вспыхнувшей материнской любви. «Когда нам позвонили из детского дома и сказали, что приехала мама Маши, это было ожидаемо, — говорит Татьяна Линдт. — В жизни бывают разные ситуации, конечно. Никто не знает, что побудило её оставить ребёнка в роддоме. Но я считаю, что если бы ты хотела общаться с ребёнком, то могла бы появиться гораздо раньше, а не когда дочь стала чемпионкой. А если бы считала, что ребёнок умер, то хоть разузнала бы, где находится его могила».

В свою очередь, Ирина Кочкина говорит, что врачи долго убеждали её оставить младенца, и она с тех пор не переставала раскаиваться в том, что поддалась на их уговоры. По её словам, встреч с дочерью до Олимпиады она не искала, потому что была уверена, что девочка умерла вскоре после рождения.

«Мы одна семья»

Татьяна Линдт до сих тренирует Марию, но уже одна: Александр Поршнев умер в 2016 году. После его смерти Иовлева даже думала завершить спортивную карьеру. Чемпионка часто вспоминает своего первого наставника и до сих пор сильно скучает по нему.

После триумфа в Ванкувере власти Республики Коми подарили Марии квартиру. По просьбе спортсменки с ней стала жить Татьяна Линдт. Тренер фактически заменила Маше мать, хотя Татьяна говорит, что они скорее очень близкие подруги: разница в возрасте у них всего десять лет.

© Фото из личного архива Марии Иовлевой

Пять лет назад у Татьяны родился сын Саша. «Они как брат и сестра. Понимают друг друга, скучают. Маша всегда о нём спрашивает и с соревнований без подарка для Саши домой не приезжает. А он расстраивается, когда я домой приезжаю без Маши», — рассказывает тренер.

Дни, когда Татьяна и Мария находятся в разлуке (например, во время спортивных сборов) даются им нелегко. Но они всегда остаются на видеосвязи — даже когда не было мобильного интернета, находили возможность созвониться.

18 февраля Марии Иовлевой исполнилось 30 лет. Девушка планирует продолжать тренироваться, ездить на сборы и соревнования. В свободное время она любит готовить, вышивать, рисовать и фотографировать.

«Даже если Маша перестанет заниматься спортом, я уверена, мы будем жить по-прежнему — в нашей жизни ничего не изменится, только не будет тренировок. Мы уже не сможем друг без друга. Мы одна семья, и Маша — неотъемлемая часть меня», — улыбается Татьяна Линдт.