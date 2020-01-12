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После «охоты на ведьм»: почему Трамп заговорил о необходимости развивать торговые связи с Россией

12 января 2020, 03:09  •  47 • В мире
Президент США Дональд Трамп высказался за развитие торговли с Россией. По его словам, теперь этому ничего не мешает, поскольку расследование спецпрокурора Роберта Мюллера так и не смогло установить наличие связей его предвыборного штаба с РФ. О стремлении США к конструктивным и продуктивным отношениям с Россией заявил и госсекретарь Майк Помпео. По мнению экспертов, эти высказывания свидетельствуют о том, что Трамп не забыл о своём предвыборном обещании нормализовать отношения с Москвой и в случае переизбрания готов продолжить работу на этом направлении. Однако политологи сомневаются, что его усилия увенчаются успехом, поскольку ему по-прежнему будет активно противодействовать американская элита, настроенная на конфронтацию с Россией.
 
Дональд Трамп Reuters © Jonathan Ernst
 

Президент США Дональд Трамп выступил за развитие торговых отношений с Россией.

«Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Считаю, мы можем поладить с Россией, после того как «охота на ведьм»… закончилась и они (следователи. — RT) потратили $45 млн и не нашли ничего», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

С «охотой на ведьм» президент США, в частности, сравнивал расследование спецпрокурора Роберта Мюллера, которое должно было установить, был ли связан с Россией предвыборный штаб Трампа в 2016 году. Комиссия Мюллера установила, что этой связи не было, а следовательно, оснований для импичмента главы государства нет.

О необходимости налаживать отношения с Россией заявил и госсекретарь США Майк Помпео. В своём Twitter он прокомментировал приведение к присяге нового посла Соединённых Штатов в РФ Джона Салливана.

«Джон, несомненно, подходящая кандидатура на этот важный пост в посольстве США в Москве в период, когда мы стремимся к конструктивным и продуктивным отношениям с Российской Федерацией», — сказал Помпео. 

Thrilled to swear in John Sullivan as our new Ambassador to #Russia. John is undoubtedly the right person to join @USEmbRu for this critical job as we seek a constructive and productive relationship with the Russian Federation. pic.twitter.com/hbOZdcteMu

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 10 января 2020 г.

Товарооборот растёт

Заявляя о необходимости активизировать контакты с Россией, Трамп «остаётся верен себе», отметил в беседе с RT доцент НИУ ВШЭ Александр Домрин.

«Я не знаю другого американского президента, который бы так внимательно относился к своим предвыборным обещаниям. Трамп в 2016 году обещал своим избирателям поладить с Россией. Вот он напоминает американцам, что, несмотря на все происки демократов, он о своих словах не забыл», — говорит эксперт.

Трамп неслучайно назвал именно торговлю той сферой, где возможно расширение сотрудничества двух стран, считают аналитики. Они напоминают, что экономические отношения России и США в последние годы нельзя охарактеризовать однозначно как конфронтационные или позитивно развивающиеся.

  • Майк Помпео
  • Reuters
  • © Erin Scott

С одной стороны, Соединённые Штаты не только не ослабляют санкционного давления на РФ, но и вводят новые санкции. Так, Вашингтон последовательно противодействует прокладке газопровода «Северный поток — 2» из России в страны ЕС. Хотя санкции, введённые американцами в прошлом году в связи с этим проектом, являются запоздалыми и не могут помешать завершению строительства, примечателен сам факт их введения, считают эксперты.

В то же время, несмотря на санкционное давление, торговые связи двух стран за последние годы развиваются. Так, по данным Минэкономразвития РФ, в 2017 году товарооборот между Россией и США составлял $23 млрд, а в 2018-м — уже $25 млрд. Итоговые цифры по прошлому году ведомство ещё не опубликовало, однако есть данные за первые десять месяцев. За январь — октябрь 2019 года товарооборот двух стран составил $21,6 млрд. Для сравнения: за январь — октябрь 2018 года этот показатель равнялся $20,6 млрд. Меняется ситуация с импортом из США. Если в 2018 году он упал на 0,5%, то за январь — октябрь 2019 года, напротив, вырос на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года.

Правда, сравнение статистики с другими торговыми партнёрами РФ всё же демонстрирует наличие большого ресурса развития в экономических отношениях двух стран, полагают аналитики. Так, с Китаем за 2017—2018 годы товарооборот России вырос на 24,5% (с $86 млрд до $108 млрд), с Германией — на 19,5% (с $49,9 млрд до $59,7 млрд), с Нидерландами — на 19,3% (с $39,5 до $47,1 млрд).

«Парадокс ситуации заключается в том, что при Трампе, несмотря на санкции, товарооборот двух стран растёт. Однако всё равно он является мизерным по сравнению с тем потенциалом, который Москва и Вашингтон могут реализовать. Понятно, что перспективы развития экономических контактов РФ и США есть, но нет желания американской деловой элиты инвестировать в Россию. И тут причины уже не экономические, а политические», — сказал в беседе с RT эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

В расчёте на второй срок

По мнению Домрина, говоря о необходимости развивать торговые отношения с РФ, Трамп подаёт сигнал, в каком направлении он намерен развивать контакты с Россией в случае своего переизбрания. Напомним: президентские выборы в США состоятся в ноябре этого года.

  • AFP
  • © Mladen ANTONOV

«Заявление Трампа обнадёживает. Да, оно является предвыборным. Да, его можно рассматривать как своеобразный троллинг оппонентов из Демократической партии, по-прежнему обвиняющих его в том, что он «агент Москвы». Но это ещё и напоминание электорату президента, что Россия не является экзистенциальным врагом США. С Россией нужно ладить, потому что это великая держава и потому что сотрудничество с ней выгодно американцам», — говорит Домрин.

Вместе с тем эксперты подчёркивают, что вопрос нормализации межгосударственных отношений в США зависит не только от позиции главы государства.

Блохин отмечает, что мнение Трампа по этому вопросу не совпадает с представлениями политической и экономической элиты Соединённых Штатов.  

«Главным противником США в понимании Трампа является Китай. Поэтому он, став президентом, хотел максимально улучшить отношения с Россией и ухудшить отношения с КНР. Но американская элита считает, что возможности Америки неограниченны, что она способна сдерживать и Россию, и Китай, и Иран, и КНДР, и ещё полмира одновременно», — полагает Блохин.

В случае если Трамп переизберётся, американский истеблишмент продолжит активно препятствовать нормализации отношений России и США, считает эксперт.

«Говорить о сценариях улучшения российско-американских отношений можно только в двух случаях: если произойдут какие-то перемены в американской элите или если США и Запад столкнутся с очень серьёзной проблемой, которую они не смогут решить в одиночку, как было, допустим, в годы Второй мировой войны. Оба варианта пока не просматриваются. Поэтому сближения Москвы и Вашингтона в краткосрочной и даже среднесрочной перспективе я бы не стал ожидать», — заключает Блохин.

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