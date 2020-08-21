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После огласки провала операции в Москве СБУ заявила о раскрытии «агентуры ФСБ» на Украине

21 августа 2020, 10:55  •  80 • Украина

Контрразведка Службы безопасности Украины заявила об обнаружении в Херсонской области агентурной сети ФСБ России, которой якобы руководила бывшая сотрудница областной государственной администрации. Об этом украинские спецслужбы сообщили в четверг, 20 августа, сразу после того, как получила огласку информация о провале операции СБУ в Москве и о задержании сотрудниками ФСБ семерых причастных к спецоперации человек.

В пресс-службе СБ Украины говорится, что херсонскую чиновницу завербовали в 2015 году во время поездки в Крым, после чего она получила задание собирать развединформацию о военных объектах и сотрудниках СБУ.

Кроме того, в её задачи входило изучение общественно-политической обстановки в южном регионе Украины, передача данных о деятельности местных органов госвласти и управления, неправительственных международных фондов и организаций, а также отдельных политических и общественных деятелей, которые проявляют лояльность к России.

В украинском ведомстве добавили, что для выполнения поставленных ФСБ задач экс-чиновница привлекала других, настроенных пророссийски, жителей областного центра, а полученные данные передавались по заранее оговоренным с куратором каналам электронной связи. Кроме того, «разоблаченный агент» лично выезжала в Крым и в Москву, сообщает СБУ.

Уточняется, что при обысках у членов агентурной сети были обнаружены компьютерная техника и электронные накопители информации, на которых обрабатывались разведданные, и средства связи. И самое интересное, сотрудники украинских спецслужб обнаружили у «агентов Кремля» российские агитматериалы и российскую валюту.

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