После официального представления: ВВС США на Окинаве приостанавливают полёты F-15 после крушения истребителя

Командование ВВС США на Окинаве объявило о приостановке полётов F-15 в связи с крушением истребителя 11 июня. После аварии министр обороны Японии Ицунори Онодэра потребовал принять меры для предотвращения подобных катастроф. Эксперты, опрошенные RT, отмечают, что, несмотря на недовольство местных жителей и участившиеся инциденты, связанные с базами США, Токио не откажется от курса на расширение военных связей с Вашингтоном.

Крушение истребителя

Командование ВВС США на Окинаве объявило о приостановке полётов истребителей F-15 до выяснения причин катастрофы с одним из таких самолётов.

В понедельник, 11 июня, в районе японского острова Окинава потерпел крушение самолёт ВВС США. Инцидент произошёл с истребителем F-15, вылетевшим с крупнейшей американской военной базы за пределами США — Кадена. Борт потерпел крушение в 80 км от административного центра префектуры, города Наха. Сообщается, что пилот успел катапультироваться, его нашли и эвакуировали силы самообороны Японии.

Глава военного ведомства Японии Ицунори Онодэра выступил с заявлением о недопустимости повторения подобных происшествий. «Мы сделали официальное представление командованию Вооружённых сил США в Японии. Министерство обороны требует неукоснительного соблюдения норм безопасности и мер по предотвращению дальнейших инцидентов», — заявил он.

Тем временем власти префектуры Окинава потребовали и вовсе прекратить полёты американских военных самолётов до выяснения причин катастрофы.

Ицунори Онодэра

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© Yoshio Tsunoda

Американское присутствие в Окинаве

На Окинаве расположено 75% всех военных объектов США в Японии, они занимают примерно пятую часть территории острова. При этом Вашингтон и Токио неоднократно заявляли о намерениях расширять военное сотрудничество.

Однако в последние годы нередко происходили инциденты, связанные с военной техникой или поведением военнослужащих США в Японии, которые привлекали внимание общественности и СМИ. Например, в декабре 2017 года часть фюзеляжа военного вертолёта упала на территорию спортивной площадки школы, где в этот момент находились 50 детей. Один ребёнок получил лёгкие травмы.

После ДТП со смертельным исходом при участии нетрезвого морского пехотинца в ноябре 2017 американским военным запретили употреблять алкоголь. За январь 2018 года военные вертолёты США 3 раза совершили вынужденную посадку на территории острова, за чем последовало официальное представление МИД Японии послу США. А в феврале американский пилот загоревшегося в воздухе F-16 сбросил в озеро 2 полных топливных бака.

В начале мая по префектуре прошли массовые демонстрации за мир и против военных баз США. Местное население выражает недовольство в связи с присутствием американской армии на территории Окинавы, а официальные лица Японии периодически выступают с требованиями об усилении контроля над американскими солдатами и сокращением численности контингента.

Власти Японии планировали перенести часть военных объектов США из Гинована, где взлётно-посадочная полоса находится прямо в центре, на северное побережье острова с низкой плотностью населения, однако местные власти выступили против. На предложенной территории — уникальная фауна и флора, а строительство повредит экосистеме.

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«Доставать» региональные точки»

По мнению руководителя центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерия Кистанова, вывод американских войск из Окинавы не произойдёт. «Остров удобно расположен с точки зрения проведения американской военной стратегии в Азии. Отсюда удобно «доставать» региональные горячие точки, будь то Корейский полуостров или Южно-китайское море, где растёт напряжённость», — заявил эксперт.

Кандидат политических наук и эксперт российского института стратегических исследований Илья Кравченко также полагает, что это происшествие кардинально не повлияет на отношения США и Японии, тем более в военном плане.

«Неоднократно такие заявления (о запрете полётов самолётов США. — RT) всплывали, это не первый раз. Подобные заявления будут звучать и дальше, но, другое дело, что может расти негодование со стороны радикально настроенных японцев», — сообщил он.

При этом Токио приветствует позицию Трампа по КНДР. По мнению эксперта, Япония — это страна, которая будет самым преданным союзником США. Трамп неоднократно заявлял, что США необходимо расширять присутствие в Японии. Это подтверждается и усилением военной группировки в мае этого года. На остров прибыло 14 новейших истребителей США F-22 Raptor.

Валерий Кистанов напомнил, что недавно в префектуре Окинава поменялся губернатор — теперь пост занимает политик, более лояльный токийскому курсу и сотрудничеству с американцами.

В то же время авианосец США Ronald Reagan, вместе с ударной группировкой, начал патрулирование акватории Корейского полуострова.

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Некоторые эксперты отмечают, что поставка новых истребителей и активное патрулирование акватории связаны с переговорным процессом между США и КНДР. Напомним, 12 июня в Сингапуре должен состояться саммит между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

На вопрос о возможности сокращения контингента, как уступки США Пхеньяну в ходе переговоров, Валерий Кистанов ответил отрицательно. По его мнению, Трамп не пойдёт на уменьшение группировки, во-первых, из-за туманности перспектив диалога с КНДР, а во-вторых, из-за Китая.

«Нужно представлять, что главная угроза для США в Азии — это не КНДР, а Китай. В дальнейшем линия соперничества будет развиваться между Китаем и США. Поэтому в этом плане ценность американского военного присутствия в Японии, на Окинаве, будет только возрастать», — заявил он.