После очередного выпада Зеленского не смолчал даже спикер Рады

После очередного выпада президента Украины Владимира Зеленского, ввёдшего санкции, не смог смолчать даже спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, являющийся членом пропрезидентской партии "Слуга народа".

Соратник Зеленского больше не смог молчать после того, как президент Украины ввёл санкции против граждан своей же страны. Спикер Рады напомнил о том, что в стране существует Уголовный кодекс для тех случаев, когда кто-либо нарушает законы.

Говоря о введённых Зеленским санкциях против граждан Украины, Разумков отметил, что если речь идёт об украинских субъектах хозяйственной деятельности или гражданах Украины "и они нарушили наши законы и тем более работают против нашей страны, то тут не санкции нужно применять".

"Здесь правоохранители должны доработать весь процесс, а виновные - понести заслуженное наказание", - сказал он, подчеркнув, что именно так предписывает действовать Уголовный кодекс Украины.

Разумков подсказал Зеленскому, что санкции обычно применяют против граждан других стран, до которых правосудие страны "физически не может дотянуться".