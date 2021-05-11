|
После обстрела Израиля беспорядки в Восточном Иерусалиме вспыхнули с новой силой
11 мая 2021, 23:20 • 40 • Политика
Беспорядки возобновились в Восточном Иерусалиме после ракетного обстрела городов Израиля со стороны сектора Газа. Полиция применила против толпы спецсредства.
В Восточном Иерусалиме вновь возобновились беспорядки. Правоохранители применяют против их участников спецсредства. Столкновения в городе продолжаются уже несколько дней кряду.
Всё началось ещё в пятницу, 7 мая. Изначальной причиной стало выселение нескольких арабских семей из незаконно занятых ими домов по решению израильского суда. Палестинцы взбунтовались против этого и вступили в противостояние с полицией и военными.
После ракетного обстрела городов Израиля, произведённого со стороны сектора Газа, беспорядки в Восточном Иерусалиме возобновились с новой силой. Сообщается, что для подавления бунта, устроенного палестинскими повстанцами, израильские силовики задействовали специальные средства.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
40
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 мая 2021, 06:40
|
09 мая 2021, 01:40
|
11 мая 2021, 01:20
|
11 мая 2021, 03:10
|
10 мая 2021, 00:35
|
05 мая 2021, 19:40
|
11 мая 2021, 06:50