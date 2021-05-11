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После обстрела Израиля беспорядки в Восточном Иерусалиме вспыхнули с новой силой

11 мая 2021, 23:20  •  40 • Политика
Беспорядки возобновились в Восточном Иерусалиме после ракетного обстрела городов Израиля со стороны сектора Газа. Полиция применила против толпы спецсредства.
В Восточном Иерусалиме вновь возобновились беспорядки. Правоохранители применяют против их участников спецсредства. Столкновения в городе продолжаются уже несколько дней кряду.
Всё началось ещё в пятницу, 7 мая. Изначальной причиной стало выселение нескольких арабских семей из незаконно занятых ими домов по решению израильского суда. Палестинцы взбунтовались против этого и вступили в противостояние с полицией и военными.
После ракетного обстрела городов Израиля, произведённого со стороны сектора Газа, беспорядки в Восточном Иерусалиме возобновились с новой силой. Сообщается, что для подавления бунта, устроенного палестинскими повстанцами, израильские силовики задействовали специальные средства.

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