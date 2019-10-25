После общения с Путиным принцесса Эсватини назвала русских мужчин "очаровательными"

"Я думаю, что они высокие, сильные и умные, они очаровательны", - считает принцесса.

Кроме того, принцесса Дламини решила, что русские - очень трудолюбивая нация.

"Мне показалось, что русские очень трудолюбивы. Очень образованная и высоко инновационная нация", - заявила она. По ее словам, на прошедшем вчера приеме выступления русских артистов были наполнены "позитивным зарядом энергии".

"Я даже не знала, что русские умеют так хорошо петь и танцевать", - призналась представительница королевских кровей. Русские артисты смогли непринужденно вплести в свои выступления африканские мотивы, а также мотивы всех уголков мира, при этом сохранив свою уникальную культуру, заявила она в интервью РИА Новости.