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После общения с Путиным принцесса Эсватини назвала русских мужчин "очаровательными"

25 октября 2019, 01:54  •  55 • Политика
Общаясь с журналистами на полях форума "Россия - Африка", который прошел в Сочи, принцесса Королевства Эсватини Сиханизо Дламини рассказала, что считает русских мужчин очаровательными. К такому выводу ее подтолкнуло общение с президентом России Владимиром Путиным.
"Я думаю, что они высокие, сильные и умные, они очаровательны", - считает принцесса.
Кроме того, принцесса Дламини решила, что русские - очень трудолюбивая нация.
"Мне показалось, что русские очень трудолюбивы. Очень образованная и высоко инновационная нация", - заявила она. По ее словам, на прошедшем вчера приеме выступления русских артистов были наполнены "позитивным зарядом энергии".
"Я даже не знала, что русские умеют так хорошо петь и танцевать", - призналась представительница королевских кровей. Русские артисты смогли непринужденно вплести в свои выступления африканские мотивы, а также мотивы всех уголков мира, при этом сохранив свою уникальную культуру, заявила она в интервью РИА Новости.

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