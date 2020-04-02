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После обращения к нации подписан указ: Путин утвердил оплачиваемые выходные до 30 апреля
02 апреля 2020, 21:35 • 101 • Политика
Президент России Владимир Путин продлил нерабочий режим до конца апреля. Сразу после обращения к нации глава государства подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля.
Президент России Владимир Путин в четверг, 2 апреля, выступил с обращением в связи со сложной эпидемиологической обстановкой из-за распространения коронавируса. Он отметил, что врачи и медперсонал в напряжённом режиме продолжают трудиться, чтобы спасти жизни граждан в разгар пандемии.
При этом, добавил президент, пик заболевания и в мире, и в нашей стране ещё не пройден.
В этой связи он объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца.
В своём обращении Путин не исключил, что в зависимости от ситуации этот график может быть скорректирован.
Затем глава государства подписал указ об оплачиваемых выходных до 30 апреля.
"В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (СОVID-19), в соответствии со статьей 80 Конституции Российской Федерации постановляю: установить с 4 по 30 апреля 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - приводит пресс-служба Кремля выдержку из документа.
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