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После обещания Украине Берлину полетели острые вопросы: "Оно того стоит?!"
23 июля 2021, 14:05 • 320 • Политика
После обещания компенсировать Украине некую крупную сумму в случае снижения объёмов транзита газа через её территорию в свете запуска "Северного потока - 2" официальному Берлину полетели в лоб острые вопросы от граждан. Жители Германии недоумевают: "Оно действительно того стоит?!"
Издание Der Spiegel опубликовало материал о договорённости между США и Германией, выразивших готовность поддержать Украину, обеспечив транзит газа в будущем десятилетии, а также о намерениях ФРГ компенсировать украинскому государству некоторую сумму в случае снижения объёмов транзита.
Читатели издания вскипели после таких заявлений руководства своей страны, и этому есть объяснение: люди просто недоумевают, почему их деньги в виде платежей за газ, которые будут сэкономлены запуском газопровода, должны идти на какие-то "дружеские" выплаты Киеву, если сама Германия, например, могла бы помочь себе в ликвидации последствий потопов и так далее.
Немцы негодуют, отмечая, что "на сделке Меркель заработают все", а оплатит всё это немецкий налогоплательщик.
"Закачивать огромные суммы в украинскую коррупционную систему, чтобы деньгами отвратить Украину от России? Оно действительно того стоит?" - возмущаются комментаторы.
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