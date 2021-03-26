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После нового выпада Байдена Кремль указал США на ошибку
26 марта 2021, 14:20 • 183 • Политика
После очередного выпада американского президента Джо Байдена Кремль указал на ошибку США.
Речь идёт о высказывании Байдена. Тот заявил, что главы России и Китая - Владимир Путин и Си Цзиньпин - являются сторонниками автократии, считая это будущим трендом.
Официальный представитель Кремля напомнил о том, что уже давно ни для кого не секрет, что США считают свою демократию единственно верной и не оставляют попыток навязать своё субъективное видение другим странам мира.
"Это то, против чего выступают и в Москве, и в Пекине, и в этом плане, действительно, мировоззрение и Путина, и Си Цзиньпина абсолютно идентичны", - сказал он, отметив, что ни в Москве, ни в Пекине не потерпят такого "демократизаторства", которое продвигает США.
При этом он указал на ошибку Штатов.
"Если какая-то страна не соответствует американским параметрам, в Америке её называют разными словами, в том числе автократией или ещё как-то. Это не так", - подчеркнул Песков.
Он также отметил, что в каждой стране та демократия, которая наиболее отвечает её национальным интересам, устоям, истории страны и внутреннему укладу.
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