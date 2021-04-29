После нового пожара в Болгарии русские не утерпели: "Бычок" не затушил, и понеслась…"

В болгарском городе Лясковец в среду, 28 апреля, произошёл пожар на складе оружейного завода "Аркус". Пользователи Рунета не сдержались и эмоционально отреагировали на происшествие, заподозрив, что опять против русских начнутся обвинения.

В Болгарии произошёл пожар на складе оружейного завода "Аркус". По информации местных СМИ, возгорание в Лясковице произошло днём в среду, 28 апреля.

Люди с места происшествия были эвакуированы, пожар локализован. При этом ни городу, ни близлежащим сёлам не было угрозы.

Как уточняет РИА Новости, пожар происходил в отдалении от оружия и боеприпасов, опасности взрывов нет.

Примечательно, что инцидент произошёл в день, когда прокуратура Болгарии сообщила, что шесть граждан России подозреваются во взрывах на заводах и военных складах в Болгарии в 2011, 2015 и 2020 годах. В этой связи стало известно, что в МИД республики был вызван русский посол.

В Рунете по поводу нового возгорания пользователи не сдержались. Они съязвили, что и в этой истории в Лясковице также обвинят русских или пресловутых Боширова и Петрова, как ранее уже сделали чехи.

"Петров и Боширов продолжают пироманьячить", "Какое совпадение!!! Наверно, опять Петров с Бошировым постарались", "Это станет мемом. Теперь в случае какой-то недостачи или проблемы - можно смело говорить, что это Петров и Боширов", - шутят комментаторы.

Пользователи отметили, что в Болгарии таким макаром могут и дальше раскручивать эту истерию.

"Виновные известны, болгары теперь могут все склады смело палить", - отметил Артём.

"Такое ощущение, что оружейные склады в ЕС может любой человек посещать, как супермаркет. "Бычок" не затушил, и понеслась история с Петровым и Бошировым", - добавила Светлана.