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После нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян

29 ноября 2021, 09:05  •  25 • Политика
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер указалл на противоречивую политику Брюсселя
Европе критически не хватает газа. Сейчас, по оценке сербского президента Александра Вучича, страны испытывают дефицит 70 миллиардов кубометров топлива. При этом в ЕС продолжают играть по указке США против России. Об этом он заявил в эфире TV Pink.
"У россиян есть проблема, о которой они не хотят говорить. А именно – их пытаются политически выдавить, хотя нет газа в Европе", – приводит его слова "Прайм". 
Президент напомнил, что запуск "Северного потока-2" предусматривает поставки 55 миллиардов кубометров газа, но в Европе его до сих пор не запустили из-за давления США. 
Вучич отметил, что Сербии удалось заключить самую выгодную сделку по поставкам газа среди остальных европейских стран – 270 долларов за тысячу кубометров на полгода. При расчетах использовалась нефтяная формула. Благодаря этому, указал сербский президент, Белграду сэкономил, как минимум, один миллиард евро, сообщает телеканал "360". 
Сейчас Россия является для Сербии фактически единственным поставщиком газа. С 1 января транзит идет в страну напрямую по "Турецкому потоку", до этого он осуществлялся через Украину и Венгрию. 

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