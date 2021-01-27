Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что...
"Он открыл глаза всем": На "прогулке Навального" москвичка с...
После предательской атаки погиб герой Донбасса: "ВСУ используют приёмы терр...
Главная / В мире

После норок пришёл черёд тигров? В Швеции усыпили хищницу с COVID-19

27 января 2021, 03:05  •  69 • В мире
В шведском зоопарке города Борос усыпили 17-летнюю тигрицу. Анализы показали, что у животного был COVID-19. После норок пришёл черёд тигров?
Тигрица Настасья внезапно потеряла аппетит, а потом стала слабеть. Через несколько дней сотрудники зоопарка приняли решение её усыпить. Подобный случай COVID-19 у крупных кошачьих зафиксирован в Швеции впервые, говорит эпизоотолог Карл Столь.
Портал SVT News сообщает, что Шведским ветеринарным институтом подтверждено наличие COVID-19 у тигрицы. Такой же результат показали анализы животного, сделанные в немецкой лаборатории.
Ранее коронавирус у тигра был зафиксирован лишь однажды - весной 2020 года в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке. Живший в одном вольере с Настасьей самец тигра тоже был болен, но перенёс болезнь в лёгкой форме.
В том же зоопарке Бороса COVID-19 обнаружился у двух львов. Пока разговор об их усыплении не идёт, так как в мире нет ни одного доказанного случая передачи коронавируса от кошки к человеку.
В зоопарке считают, что хищники подцепили вирус от кого-то из сотрудников. Тесты выявили инфицирование у трёх человек из числа заботившихся о крупных кошках. Часть зоопарка отправили на карантин.
26 января стало известно, что ситуацию удалось взять под контроль. Ни среди животных, ни среди сотрудников зоопарка случаев COVID-19 больше не выявлялось.
Черёд тигров пришёл после норок. Ранее власти Дании устроили геноцид этих пушистых зверьков. На территории страны умертвили 17 миллионов особей. Причиной стала мутировавшая версия COVID-19, обнаруженная у норок.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



69
Источник
Похожие новости
27 января 2021, 00:20
Россия подаёт сигнал Байдену: "Как ты ни брыкайся, из Сирии мы вас выдавим"
27 января 2021, 00:20
Протесты против карантина вспыхивают в Европе с новой силой
27 января 2021, 00:20
Италия на пороге политического кризиса: Как изменятся отношения с Россией?
27 января 2021, 02:10
Латвия распродаёт рельсы – железная дорога без российских грузов не нужна
27 января 2021, 00:20
Давос-2021: Большая перезагрузка и её враги
27 января 2021, 00:20
Дети на свет появлялись под крики и грохот: Ковид-диссиденты в Нидерландах разгромили больницу
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 января 2021, 09:25
«Вата подняла голову! Без вмешательства Байдена нас перережут» – экс-боевик АТО
23 января 2021, 00:05
"Пенсия в восемь раз выше": Откровения харьковчанина о Крыме дошли до Франции
22 января 2021, 04:50
Военный эксперт назвал смертельную ошибку США: "Атака "Посейдонов" будет скрытной и внезапной"
21 января 2021, 16:00
Меркель поставила России условие по вакцине от COVID-19
21 января 2021, 02:15
"Крепкий орешек": Британцы под впечатлением от видео с окунающимся в прорубь Путиным
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
23 января 2021, 01:55
"Это было предупреждением": "Симпсоны" опять напророчили будущее. Даже Собчак удивилась
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.