После норок пришёл черёд тигров? В Швеции усыпили хищницу с COVID-19

Тигрица Настасья внезапно потеряла аппетит, а потом стала слабеть. Через несколько дней сотрудники зоопарка приняли решение её усыпить. Подобный случай COVID-19 у крупных кошачьих зафиксирован в Швеции впервые, говорит эпизоотолог Карл Столь.

Портал SVT News сообщает, что Шведским ветеринарным институтом подтверждено наличие COVID-19 у тигрицы. Такой же результат показали анализы животного, сделанные в немецкой лаборатории.

Ранее коронавирус у тигра был зафиксирован лишь однажды - весной 2020 года в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке. Живший в одном вольере с Настасьей самец тигра тоже был болен, но перенёс болезнь в лёгкой форме.

В том же зоопарке Бороса COVID-19 обнаружился у двух львов. Пока разговор об их усыплении не идёт, так как в мире нет ни одного доказанного случая передачи коронавируса от кошки к человеку.

В зоопарке считают, что хищники подцепили вирус от кого-то из сотрудников. Тесты выявили инфицирование у трёх человек из числа заботившихся о крупных кошках. Часть зоопарка отправили на карантин.

26 января стало известно, что ситуацию удалось взять под контроль. Ни среди животных, ни среди сотрудников зоопарка случаев COVID-19 больше не выявлялось.

Черёд тигров пришёл после норок. Ранее власти Дании устроили геноцид этих пушистых зверьков. На территории страны умертвили 17 миллионов особей. Причиной стала мутировавшая версия COVID-19, обнаруженная у норок.