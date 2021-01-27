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После норок пришёл черёд тигров? В Швеции усыпили хищницу с COVID-19
27 января 2021, 03:05 • 69 • В мире
В шведском зоопарке города Борос усыпили 17-летнюю тигрицу. Анализы показали, что у животного был COVID-19. После норок пришёл черёд тигров?
Тигрица Настасья внезапно потеряла аппетит, а потом стала слабеть. Через несколько дней сотрудники зоопарка приняли решение её усыпить. Подобный случай COVID-19 у крупных кошачьих зафиксирован в Швеции впервые, говорит эпизоотолог Карл Столь.
Портал SVT News сообщает, что Шведским ветеринарным институтом подтверждено наличие COVID-19 у тигрицы. Такой же результат показали анализы животного, сделанные в немецкой лаборатории.
Ранее коронавирус у тигра был зафиксирован лишь однажды - весной 2020 года в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке. Живший в одном вольере с Настасьей самец тигра тоже был болен, но перенёс болезнь в лёгкой форме.
В том же зоопарке Бороса COVID-19 обнаружился у двух львов. Пока разговор об их усыплении не идёт, так как в мире нет ни одного доказанного случая передачи коронавируса от кошки к человеку.
В зоопарке считают, что хищники подцепили вирус от кого-то из сотрудников. Тесты выявили инфицирование у трёх человек из числа заботившихся о крупных кошках. Часть зоопарка отправили на карантин.
26 января стало известно, что ситуацию удалось взять под контроль. Ни среди животных, ни среди сотрудников зоопарка случаев COVID-19 больше не выявлялось.
Черёд тигров пришёл после норок. Ранее власти Дании устроили геноцид этих пушистых зверьков. На территории страны умертвили 17 миллионов особей. Причиной стала мутировавшая версия COVID-19, обнаруженная у норок.
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