После нашествия зомби выживет лишь режим чучхе - ученые

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Исследователи узнали, есть ли возможность выжить при зомби-апокалипсисе, и в какой стране наиболее благоприятные для выживания условия.

Лишь у единственной страны в мире есть шанс спастись в случае наступления зомби-апокалипсиса. С таким утверждением выступили исследователи из бразильского Университета Жуиса-ди-Форы.

Они смоделировали модель мира, в котором человечество постепенно превращается в зомби. Как говорится в исследовании ученых, спастись удастся только тем странам, в которых есть оптимальное соотношение военных и гражданских людей.

Согласно их подсчетам, больше шансов спастись у жителей Северной Кореи, поскольку здесь 4,7% населения состоят в вооруженных силах.

По подсчетам ученых, на тысячу мирных людей, среди которых есть один зомби, который постепенно заражает остальных, необходимо для защиты не менее 47 бойцов.

Так как в случае угрозы зомби защищать человечество будут военные, то в КНДР группа из 100 военных спасет 20 процентов мирного населения.