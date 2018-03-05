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После нашествия зомби выживет лишь режим чучхе - ученые
05 марта 2018, 00:24 • 152 • В мире
Исследователи узнали, есть ли возможность выжить при зомби-апокалипсисе, и в какой стране наиболее благоприятные для выживания условия.
Лишь у единственной страны в мире есть шанс спастись в случае наступления зомби-апокалипсиса. С таким утверждением выступили исследователи из бразильского Университета Жуиса-ди-Форы.
Они смоделировали модель мира, в котором человечество постепенно превращается в зомби. Как говорится в исследовании ученых, спастись удастся только тем странам, в которых есть оптимальное соотношение военных и гражданских людей.
Согласно их подсчетам, больше шансов спастись у жителей Северной Кореи, поскольку здесь 4,7% населения состоят в вооруженных силах.
По подсчетам ученых, на тысячу мирных людей, среди которых есть один зомби, который постепенно заражает остальных, необходимо для защиты не менее 47 бойцов.
Так как в случае угрозы зомби защищать человечество будут военные, то в КНДР группа из 100 военных спасет 20 процентов мирного населения.
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