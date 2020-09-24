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После намёка на возврат Навального в Россию немецкий фонд сделал заявление: "Господин очень слаб"

24 сентября 2020, 23:40  •  80 • Политика
Организатор перелёта Навального в Германию заявил, что тот очень слаб. Ранее в немецком журнале "Фокус" намекнули, что оппозиционер уже поправился, а самолёты в Россию летают каждый день.
Алексей Навальный ещё "очень слаб". Об этом заявили в немецком фонде Cinema for Piece, который организовал прилёт оппозиционера из Омска в Берлин. Комментарий прозвучал на фоне намёков в немецкой прессе на возвращение "борца с режимом" в Россию.
В фонде заявили, что задача организации по предоставлению транспорта для перевозки Навального в Берлин завершена. Поэтому в планы фонда не входит организация пресс-конференций по поводу ситуации с оппозиционером.
"Господин Навальный очень слаб, и ни Cinema for Piece, ни (директор фонда) Яка Бизил о нём не говорят", - цитирует РИА "Новости" заявление представителя фонда.
Ранее в немецком журнале "Фокус" вышла статья, в которой говорилось, что Навальный быстро идёт на поправку, а также что самолёты в Россию летают каждый день без всяких проблем. Политолог Александр Сосновский увидел в этом намёк на то, что российскому оппозиционеру мягко указывают на дверь.

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