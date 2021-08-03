После моратория: что известно о возможном отзыве рядом стран признания независимости Косова

Десять стран Африки и Ближнего Востока могут отозвать признание независимости Косова, если республика поднимет этот вопрос по истечении годового моратория на такие действия, установленного Вашингтонским соглашением от 4 сентября 2020-го. Об этом со ссылкой на свои источники сообщают сербские СМИ. В Белграде подчёркивают, что власти страны продолжают придерживаться взятых на себя обязательств — не проводить кампанию по отзыву признаний независимости Косова, если Приштина не будет инициировать обратный процесс. Эксперты полагают, что последние сообщения могут быть ответом на пробуксовку процесса урегулирования между двумя странами, а также говорят об осознании мировым сообществом несостоятельности Косова.

Десять стран Африки и Ближнего Востока намерены отозвать признание независимости Косова. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило сербское издание «Политика». По его данным, названия государств пока не раскрываются, чтобы на них не попытались надавить Соединённые Штаты. Однако отмечается, что Белграду уже даны гарантии предпринять такой шаг, если Косово снова поднимет вопрос о своём признании на международном уровне после завершения годового моратория на агитацию Приштиной признания своей независимости и лоббирование Белградом отзыва этого признания. Соответствующее соглашение завершит действие в сентябре 2021 года.

Вместе с тем в МИД Сербии подчеркнули, что власти продолжают придерживаться взятых на себя обязательствах в рамках данного соглашения.

«Вашингтонским соглашением установлена договоренность, что Белград не будет проводить кампанию по отзыву признаний (независимости Косова. — RT), а Приштина, в свою очередь, не будет подавать заявки на членство в международных организациях и не будет проводить новую кампанию по признанию. Мы выполняем свои обязательства и будем их придерживаться», — заявил министр иностранных дел республики Никола Селакович.

Однако, отметил он, если Приштина сама нарушит мораторий, то в Белграде «знают, как поступить».

Заявление главы МИД поддержал и его заместитель Неманья Старович. В интервью RT он отметил, что в Белграде готовы к любым шагам со стороны Приштины, включая нарушение Вашингтонского соглашения.

«Могу подтвердить, что в государственном руководстве Сербии нет такой наивности, которая бы нас сделала неготовыми к адекватной реакции на нарушение Вашингтонского соглашения со стороны Приштины. А именно — на их попытки, которые могли бы последовать по истечению моратория в начале сентября», — рассказал Старович.

Он также заявил, что есть страны, которые хотят пересмотреть своё решение по Косову и без воздействия со стороны Белграда.

Годовой «отпуск»

Напомним, мораторий являлся одним из пунктов соглашений, которые 4 сентября 2020 года в Вашингтоне при посредничестве 45-го президента США Дональда Трампа подписали сербский лидер Александр Вучич и тогдашний премьер-министр частично признанного Косова Авдулла Хоти. При этом, как подчеркивал Вучич, руководство сербов и косовские албанцы подписали с США отдельные двусторонние соглашения. Таким образом, заявлял он, Косово не признаётся объектом международного права.

«Мы подписали двустороннее соглашение с США, важно, что это не трехстороннее соглашение. Таким образом, соглашение не признаёт Косово объектом международного права», — цитирует ТАСС главу Сербии.

По словам Старовича, Сербии пошёл на пользу этот мораторий, так как постоянные столкновения с представителями самопровозглашённой республики и её покровителями на международной арене «были обременительными для сербской дипломатии и усложняли реализацию всеобщих внешнеполитических целей Сербии».

«В этом плане… своего рода годовой «отпуск» нам был весьма кстати. Мораторий был призван несколько разрядить атмосферу, чтобы создать обстановку для диалога по существу между Белградом и Приштиной, которому наша сторона абсолютно привержена и не видит иной альтернативы», — рассказал RT замминистра.

Он также подчеркнул, что в Белграде были бы готовы продлить этот период, если бы процесс урегулирования отношений с Приштиной двигался в позитивном направлении.

«Однако последние месяцы всё международное сообщество могло убедиться, что Приштина даже не намеревается претворять в жизнь ни одно из своих обязательств, прописанных в Брюссельских соглашениях от 2013 года. Как не собирается выполнять и договорённости, заключённые в Белом доме менее года назад», — добавил Старович.

Главы Сербии, США и Косова на подписании Вашингтонского соглашения

Reuters

© Leah Millis

Между тем доцент МШЭ МГУ Михаил Лобанов выразил мнение, что Сербии было бы очень кстати выступление этих неких десяти стран, так как это можно было бы интерпретировать как крупную победу Белграда.

«Сейчас Сербии выгодно, чтобы одновременно десять стран отозвали признание Косова, это будет успехом, который сравним с эффектом разорвавшейся бомбы на Балканах, в том числе это не останется незамеченным ЕС», — пояснил Лобанов в беседе с RT.

Он также предположил, что Сербия осознаёт нереальность выхода на контакт с нынешним руководством Косова, которое занимает довольно агрессивную и категоричную позицию в переговорах. Поэтому подобные сообщения о намерениях ряда стран «могут быть своеобразным ответ на пробуксовку процесса».

Напомним, Сербия и Косово ведут переговоры по достижению мира с 2013 года. Однако в 2018 году они прервались из-за обострения ситуации в регионе. Тогда косовские власти ввели против Сербии торговые пошлины в размере 100%. В ответ Александр Вучич заявил, что Белград не намерен вести переговоры в таких условиях. Однако в июле 2020 года переговоры между властями Сербии и косовскими албанцами были снова возобновлены при посредничестве Евросоюза. Как сообщал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, Брюссель выступает за подписание между Белградом и Приштиной всеобъемлющего итогового юридически обязывающего соглашения о нормализации отношений.

Фальстарт

Как отмечает «Политика», президент Косова Вьоса Османи в рамках Олимпиады посетила Токио, где провела встречу с премьер-министром страны Ёсихидэ Сугой. Она назвала Японию стратегическим партнёром и попросила поддержать Приштину в её претензиях на членство в международных организациях и в получении новых признаний.

Ранее глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с заявлением, что будет добиваться на международном уровне признания для Косова. В частности, по его словам, этот вопрос он намерен обсудить с президентом США Джо Байденом на Генассамблее ООН.

«Мы изо всех сил стремимся к тому, чтобы в мире было больше стран, признающих Косово. На данном этапе нам предстоит вновь обсудить эти вопросы на встречах с Байденом на полях Генеральной Ассамблеи ООН в этом году. Мы бы хотели добиваться признания Косова вместе, и мы предложим ему такой вариант», — говорил Эрдоган.

Празднование Дня независимости в Косове

AFP

© Armend Nimani

В ответ на это Александр Вучич напомнил, что до сентября делать какие-либо заявления о статусе Приштины нельзя, подчеркнув, что постарается повлиять на турецкого коллегу и его взгляды на самопровозглашённую республику.

«Я постараюсь с ним поговорить. До 1 сентября мы обязаны воздерживаться от попыток убедить (страны отозвать признание Косова. — RT), но если они начнут до этого времени… Турция — сверхдержава, Эрдоган — великий лидер, я — маленький и незначительный, но Сербия не настолько мала, чтобы не попытаться этому воспрепятствовать», — сказал Вучич.

Как подчеркнул Неманья Старович, Сербии за последние несколько лет удалось убедить 18 государств пересмотреть своё решение о признании односторонне провозглашенной независимости Косова.

«Тем самым общее число государств, которые признают нелегальную сецессию нашей южной провинции, был сведён к менее, чем половине от общего числа членов ООН. При этом нам удалось воспрепятствовать попыткам так называемой республики Косово вступить в ряд международных организаций — вроде ЮНЕСКО и Интерпола», — заявил замглавы МИД Сербии в разговоре с RT.

Вместе с тем депутат от правящей «Сербской прогрессивной партии», председатель парламентского комитета по Косову и Метохии Милован Дрецун признал, что на стороне Приштины есть довольно сильные международные игроки, среди которых США и Турция.

«Так что мы ожидаем мощную кампанию Приштины, которая, конечно, сама по себе ничего не может сделать, но будет за собой иметь весьма сильную поддержку ряда стран Запада, которые постараются ей обеспечить продвижение на международной арене», — рассказал в комментарии RT Дрецун.

Однако, указал он, у Сербии также есть мощная поддержка её интересов со стороны России и Китая.

Схожего мнения придерживается и научный сотрудник Института славяноведения РАН Георгий Энгельгардт.

«Последнее время Сербия при поддержке России проводит определённую политическую кампанию в отношении Косова, и долбилась ряда успехов, что вызывает большую нервозность как в Приштине, так и Вашингтоне», — пояснил он в беседе с RT.

Сами себе враги

Между тем эксперты сходятся во мнении, что у Косова сейчас не такая выгодная позиции для отстаивания своих претензий на независимость, как была раньше. Во многом, говорят они, это стало следствием невыдержанной политики нового косовского премьер-министра Альбина Курти.

«Приштина проводит очень агрессивную кампанию нетерпимости к сербскому народу, который проживает в Косове и Метохии. Там также отвергают все инициативы, которые Сербия предлагает по сближению в рамках экономического сотрудничества стран региона», — пояснил Милован Дрецун в разговоре с RT.

В частности, указал он, Курти в штыки воспринял инициативу «Открытые Балканы».

«Таким образом все приштинские намерения понятны: проводить политику, которая направлена на то, чтобы создать ещё большее напряжение, спровоцировать конфликты и дестабилизацию не только по отношению к Космету (сокр. от Косово и Метохия. — RT) и Белграду, но и в целом, в рамках всего региона», — сказал Дрецун.

В свою очередь Неманья Старович подчеркнул, что Альбин Курти ещё более яро, по сравнению со своими предшественниками, отвергает всякую мысль о компромиссе.

«Отказом от реализации ранее подписанных соглашений он полностью обессмысливает весь процесс диалога. И хотя подобные установки Курти сталкиваются с критикой большинства столиц политического Запада, на данный момент нет никаких предпосылок к тому, что за и без того мягким риторическим осуждением последуют конкретные меры», — указал Старович.

В таких обстоятельствах, добавил он, в Белграде растёт обеспокоенность возможными односторонними мерами Приштины, которые поставили бы под угрозу безопасность сербов в Косове и Метохии.

Опасения замминистра назвал справедливыми Михаил Лобанов. По его словам, поведение нынешних властей Косова свидетельствует о невозможности вести с ним какие-либо переговоры.

«В отличие от предыдущего косовского руководства, которое шло на контракты и переговоры с Белградом, нынешнее демонстративно не идёт на контакт, пытается провоцировать руководство Сербии, чтобы вывести его из себя. В такой ситуации говорить о конструктивной повестке переговоров не приходится», — резюмировал эксперт.