После молдавских выборов в Вашингтоне и Бухаресте рекой льётся шампанское

Слабые не становятся победителями – выборы 11 июля это доказали

Выборы в Молдавии состоялись, с чем могут поздравить себя и победитель – партия «Действие и солидарность» (PAS) Майи Санду, и надзиравший за избирательным процессом посол США Дерек Хоган, и вложившие в победу «сандунистов» 56 миллионов евро европейские и американские фонды.

И, конечно, Румыния. Для неё новая молдавская власть с румынскими паспортами – вроде перчатки на руку. Управлять Молдовой будет рука, перчатка – только камуфляж. Поэтому сегодня пьют шампанское и в Бухаресте, и в американском посольстве в Кишинёве, и в тысячах НКО разного пошиба, подъедавших все эти годы молдавскую государственность за деньги западных «благотворителей».

У PAS по предварительным итогам голосования 52,8% голосов, у левого блока социалистов (Игорь Додон) и коммунистов (Владимир Воронин) – всего 27,17%. Третьей партией, прошедшей в парламент, стали «шоровцы» (Илан Шор), набрав 5,74% голосов. За 2,5 года со времени предыдущих парламентских выборов партия «Действие и солидарность» вдвое улучшила свой результат и избавилась от балласта в виде неудачника Андрея Нэстасе, который по собственной глупости проиграл выборы в Кишинёве, чем очень разозлил Бухарест.

А у социалистов всё наоборот: в 2019-м они самостоятельно набрали 31,15%, теперь же взяли на борт коммунистов (тогда у партии Воронина было всего 3,75%). В политике законы арифметики не действуют, проценты могут не складываться, а вычитаться. У Санду это поняли, а у Додона понадеялись на арифметику. В итоге PAS ни с кем не придётся делить власть и тратить время на поиск компромиссов со слабыми партнёрами. А ПСРМ вынуждена будет отдать часть мест в парламенте коммунистам и дальше с ними всё время договариваться. Если учесть, что партия Санду получит в законодательном органе 63 места, «Шор» – 6, то блоку левых надо будет разделить между собой 32 места.

Для социалистов это двойной удар: во-первых, выборы проиграны вчистую, во-вторых, кресла придётся ещё и делить с конкурентами на левом поле.

Причины провала социалистов как на президентских, так и на внеочередных парламентских выборах лежат на поверхности: это неуверенная политика в прошлом, когда президентский пост занимал Додон, а ПСРМ была ведущей партией парламента. Пресловутая многовекторность и опасение «расколоть общество» сыграли с социалистами злую шутку.

А у Санду с этим всё в порядке: там вполне сознательно раскалывали общество, тем самым укрепляя свои позиции в глазах избирателей. Ни о какой дурацкой «многовекторности» не было и речи. С первых дней президенства Майя Санду называла молдаван «бессарабцами», шла на конфронтацию с Приднестровьем, выказывала неуважение к гагаузам. Всё это ей только помогало, а избиратель PAS в Молдавии, западная диаспора, Бухарест, Брюссель, Вашингтон получали те сигналы, какие хотели.

У левого избирателя в Молдавии настройки сбиты. Политические установки ПСРМ остаются невнятными. Когда за считаные часы до выборов ЦИК закрыла более двух третей избирательных участков в Приднестровской Молдавской Республике (было – 41, стало – 12), это не вызвало у левых бури возмущения. Так же незаметно взорвалась и информационная бомба – расследование издания New Europe о вмешательстве иностранных государств в молдавские выборы. Избиратели левого блока в Молдавии поняли, что социалисты и коммунисты на деле бороться за них и за их голоса не готовы. Не говоря о том, что левые не смогли повлиять на открытие в России очень ограниченного числа избирательных участков – всего 17 (зато на это смогла, видимо, повлиять PAS под предводительством американского посла Дерека Хогана).

Слабые не становятся победителями. Выборы 11 июля это доказали.

Тешить себя надеждами на то, что большинство Майи Санду – это всё-таки не конституционное большинство, как принялись спешно уверять некоторые молдавские и российские аналитики, наивно. Во-первых, для многих решений, включая формирование правительства, «сандунистам» конституционное большинство не потребуется. Во-вторых, до конституционного большинства партии «Действие и солидарность» недостаёт всего нескольких депутатов, которых можно привлечь на свою сторону умелой обработкой – как это делается, не раз показывал бывший хозяин Молдавии Влад Плахотнюк. А американцы и румыны умеют делать это не хуже, чем он.

Победа Санду и её партии – это полный разворот Молдавии на Запад по украинскому образцу и нечего пытаться закрывать на это глаза.

Для Молдавии утрата суверенитета по украинскому сценарию чревата стремительной румынизацией, а также резким обострением отношений с Гагаузией (80,75% проголосовали за левый блок и только 4,14% – за PAS) и Приднестровьем (62,21% выбрали блок социалистов и коммунистов, 13,59% – «сандунистов»).

Молдавия получила однопартийный режим – проводника внешнего управления. Ни о каком объединении двух берегов Днестра, несмотря на слова и жесты, речи больше нет.

А коммунистам, прошедшим в парламент, не стоит почивать на лаврах. Есть все основания полагать, что в скором будущем их выбросят на обочину: коммунистическую идеологию в Молдове по примеру Украины запретят. А также многое сделают для того, чтобы ПСРМ никогда больше не смогла пытаться влиять на молдавскую (или уже румынскую?) политику.