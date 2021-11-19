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После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
19 ноября 2021, 01:40 • 170 • Политика
Главред La Repubblica Молинари предложил Марии Захаровой чаще публиковаться в его издании после того, как она жёстко раскритиковала его материал о России. Дипломат прокомментировала "неприличное предложение" итальянца.
Главный редактор итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари ответил на критику со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой предложением "чаще публиковаться в его издании". Подробности рассказала сама дипломат.
Речь идёт о статье Маурицио Молинари о "причастности" России к миграционному кризису в Европе. Как отметила Захарова, в материале собраны все фейки и клише о России, какие только возможно. По мнению дипломата, у Маурицио Молинари получился даже не фейк, а какая-то чушь, белиберда.
- рассказала Захарова изданию "Известия".
Она добавила, что её ответ на статью La Repubblica нашёл широкий отклик среди простых итальянцев. Дипломат подчеркнула, что многие жители Италии устали от пропаганды и хотят услышать объективные новости о России.
- подытожила официальный представитель МИД России.
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