После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"

Главред La Repubblica Молинари предложил Марии Захаровой чаще публиковаться в его издании после того, как она жёстко раскритиковала его материал о России. Дипломат прокомментировала "неприличное предложение" итальянца.

Главный редактор итальянской газеты La Repubblica Маурицио Молинари ответил на критику со стороны официального представителя МИД России Марии Захаровой предложением "чаще публиковаться в его издании". Подробности рассказала сама дипломат.

Речь идёт о статье Маурицио Молинари о "причастности" России к миграционному кризису в Европе. Как отметила Захарова, в материале собраны все фейки и клише о России, какие только возможно. По мнению дипломата, у Маурицио Молинари получился даже не фейк, а какая-то чушь, белиберда.

Сегодня утром он прислал письмо… Вы не поверите, что там было. Предложение чаще публиковаться на страницах его издания,

- рассказала Захарова изданию "Известия".

Она добавила, что её ответ на статью La Repubblica нашёл широкий отклик среди простых итальянцев. Дипломат подчеркнула, что многие жители Италии устали от пропаганды и хотят услышать объективные новости о России.

Вы даже не представляете, какое количество откликов наше посольство в Риме сейчас получает на эту статью от журналистов, блогеров, от просто итальянцев, которые говорят: "Да, правильно, мы хотим слышать объективные новости о России. Мы устали от потока фейка",

- подытожила официальный представитель МИД России.