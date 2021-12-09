После криков "Идите и сами работайте!" Госдума одобрила повышение зарплат помощникам депутатов

На повестке дня в Госдуме стоял вопрос повышения зарплат помощникам депутатов. На заседании с трибуны раздались крики представителя одной из фракций: "Идите и сами работайте!". Раздались аплодисменты. Закон был одобрен.

Зарплатный фонд помощников депутатов должен быть увеличен на 20% и достигнуть 387 тысяч рублей. Такой законопроект рассматривала 9 декабря Госдума.

По этому поводу высказался депутат от фракции "Справедливая Россия - За правду" Олег Нилов. С трибуны он раскритиковал СМИ.

Он объяснил, что у депутатов 3-5 регионов. Помощники на местах осуществляют приём избирателей. Те, кто работает в Москве, за 50 тысяч рублей (фонд делится между всеми помощниками депутата, а их может быть до семи человек) с утра до ночи обязаны трудиться над законами и поправками, а также над ответами избирателям.

"А эти деятели журналистские вот тут посчитали: 50 тысяч помощникам - это большие деньги. Идите тогда и сами здесь работайте!" - прокричал Олег Нилов.

Его слова были встречены жидкими, но всё же аплодисментами.

Госдума одобрила повышение зарплат помощникам депутатов.

"Депутат, видимо, не в курсе, что в некоторых регионах люди получают и значительно меньше", - прокомментировали произошедшее в зале заседаний авторы Telegram-канала "ЧТД".