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После криков "Идите и сами работайте!" Госдума одобрила повышение зарплат помощникам депутатов

09 декабря 2021, 21:40  •  90 • Политика
На повестке дня в Госдуме стоял вопрос повышения зарплат помощникам депутатов. На заседании с трибуны раздались крики представителя одной из фракций: "Идите и сами работайте!". Раздались аплодисменты. Закон был одобрен.
Зарплатный фонд помощников депутатов должен быть увеличен на 20% и достигнуть 387 тысяч рублей. Такой законопроект рассматривала 9 декабря Госдума.
По этому поводу высказался депутат от фракции "Справедливая Россия - За правду" Олег Нилов. С трибуны он раскритиковал СМИ.
Он объяснил, что у депутатов 3-5 регионов. Помощники на местах осуществляют приём избирателей. Те, кто работает в Москве, за 50 тысяч рублей (фонд делится между всеми помощниками депутата, а их может быть до семи человек) с утра до ночи обязаны трудиться над законами и поправками, а также над ответами избирателям.
"А эти деятели журналистские вот тут посчитали: 50 тысяч помощникам - это большие деньги. Идите тогда и сами здесь работайте!" - прокричал Олег Нилов.
Его слова были встречены жидкими, но всё же аплодисментами.
Госдума одобрила повышение зарплат помощникам депутатов.
"Депутат, видимо, не в курсе, что в некоторых регионах люди получают и значительно меньше", - прокомментировали произошедшее в зале заседаний авторы Telegram-канала "ЧТД".

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