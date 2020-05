После коронавируса будет новая напасть? Учёные предупредили о смертельной климатической угрозе

Специалисты считают, что в течение нескольких ближайших десятилетий температура воздуха в целом ряде мест планеты значительно прогреется.

За этот короткий период она может совершить очень резкий скачок и возрасти больше, чем за целых 6000 лет до этого. Данные соответствующего исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Соответственно, уже примерно к 2050 году климат станет значительно жарче, и это будет представлять реальную угрозу для представителей более бедной части населения, которые не имеют возможности приобрести кондиционер, предполагают учёные.

По их прогнозам, большинство регионов, где температура в среднем за год равна +13 °C, к середине столетия прогреются до уровня климата в северной части Африканского континента и Южном Китае, то есть примерно до +20 °C.

Кроме того, значительно увеличится число территорий с жарким климатом и среднегодовой температурой более 29 °C. Через несколько десятков лет в таких районах, возможно, будет жить уже порядка трети всего населения планеты.