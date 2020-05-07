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После коронавируса будет новая напасть? Учёные предупредили о смертельной климатической угрозе

07 мая 2020, 06:10  •  75 • В мире
После коронавируса ожидается новая напасть - учёные предупредили о смертельной климатической угрозе. Согласно их прогнозам, в течение нескольких ближайших десятилетий температура воздуха в целом ряде мест планеты прогреется до значительно более высоких показателей, из-за чего беднейшие слои могут оказаться в смертельной опасности.
Специалисты считают, что в течение нескольких ближайших десятилетий температура воздуха в целом ряде мест планеты значительно прогреется.
За этот короткий период она может совершить очень резкий скачок и возрасти больше, чем за целых 6000 лет до этого. Данные соответствующего исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Соответственно, уже примерно к 2050 году климат станет значительно жарче, и это будет представлять реальную угрозу для представителей более бедной части населения, которые не имеют возможности приобрести кондиционер, предполагают учёные.
По их прогнозам, большинство регионов, где температура в среднем за год равна +13 °C, к середине столетия прогреются до уровня климата в северной части Африканского континента и Южном Китае, то есть примерно до +20 °C.
Кроме того, значительно увеличится число территорий с жарким климатом и среднегодовой температурой более 29 °C. Через несколько десятков лет в таких районах, возможно, будет жить уже порядка трети всего населения планеты.

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